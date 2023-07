Pogacar sluipt opnieuw dichterbij: “Een kleine overwinning geboekt”

“Vandaag heb ik een kleine overwinning geboekt”, aldus Pogacar. “Jonas is een van de beste klimmers in de wereld. Ik probeerde hem enkele seconden aan te smeren in de sprint. De ontsnapping reed erg snel op de voorlaatste klim en ook in de afdaling naar de slotklim ging het snoeihard. We wilden daar als ploeg geen onnodige risico’s nemen en gehydrateerd blijven, dus verloren we daar wat tijd, waardoor de vlucht voor de ritzege kon strijden.”