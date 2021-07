Pogacar: “Of ik schrik heb voor de tijdrit? Waarom zou ik?”

“Het is ongelooflijk”, stamelde een uitgeputte Pogacar in het flashinterview. “Ik voelde me erg goed en ben heel blij. Te gek. Of dit een spel voor mij is? Dat is het sinds ik begon te koersen. Ik speel het alleszins graag.” De Sloveen mag nu echt wel een tweede eindzege in de Tour op z'n palmares schrijven. “Het is nog drie dagen, je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar het ziet er zeker goed uit”, hield Pogacar toch nog enig voorbehoud.