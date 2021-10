Pogacar na Tourvoorstelling: “Het was zoals cadeautjes openen met Kerstmis”

Tour de FranceDe Tour de France 2022 is officieel voorgesteld. Het belooft een spectaculaire editie te worden, want met een driedaagse in Denemarken, een heel aantal aankomsten bergop en een zware kasseirit is het een heel afwisselend parcours. “Op de kasseien kan je de Tour zeker verliezen” klinkt het bij Tourwinnaar Tadej Pogacar (23).

“Het was heel fijn en speciaal om het hele parcours te ontdekken, bijna zoals cadeautjes mogen openen met Kerstmis. Het is een heel pittig parcours, maar het is ook heel compleet, alles zit erin. Ik vind het een fijn parcours en kijk er erg naar uit”, aldus Pogacar.

De vele etappes met kasseistroken schrikken de Sloveense kopman niet af. “Ik voel me goed op kasseien, we hebben een sterk team dus we zullen er staan. Je moet je natuurlijk goed voorbereiden en pech vermijden, maar we zullen zien wat er gebeurt. Je kan de Tour daar zeker verliezen, al is het sowieso moeilijk om de Tour te winnen.”

Op de vraag of hij een derde Tour de France op zijn naam wil schrijven, reageert Pogacar bescheiden. “Ik weet niet of ik volgend jaar opnieuw ga kunnen winnen. Ik heb al twee keer gewonnen dus als ik niet zou winnen dan is dat niet zo erg, maar ik ga er natuurlijk wel voor strijden. Ik leg ook veel druk op mezelf en voel de druk van de anderen ook. Ik ga dus eerst uitrusten van het voorbije seizoen en de voorbereiding dag per dag bekijken. Het is zeker mogelijk, maar het is nog ver weg en er kan veel gebeuren.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar en Mark Cavendish op de voorstelling van de Tour de France 2022. © Photo News