Pogacar leeft zich uit in zwembad en pakt zelfs uit met backflip, Van Aert zwoegt op tijdritfiets: dit was de tweede rustdag

Pogacar: "Ik drop niet alle bommen in één keer"

Tadej Pogacar is allesbehalve ontevreden met zijn tien seconden achterstand op Jonas Vingegaard. "Of ik vooraf zou getekend hebben voor deze situatie? Ja, zeker. Ik koers wat gecontroleerder in de Tour dan de voorbije jaren. Ik drop niet alle bommen in één keer, maar één per één en telkens aan 100 procent om wat seconden terug te winnen", vertelt hij tijdens zijn persconferentie op dus de tweede rustdag in deze Tour.



Pogacar kwam door de polsblessure zonder veel ritme naar de Tour. "Maar dat vormt in deze fase van de koers geen probleem meer. Misschien komt de frisheid me in de derde week wel van pas, dat moet nog blijken. Mijn benen voelen alvast goed aan, dat is het belangrijkste. Ik ben blij met waar ik sta. Welke impact het op mijn lichaam zal hebben gehad, moet blijken na de Tour. Misschien bouw ik dan wel wat rust in."