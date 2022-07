Pogacar kan leven met tweede plek: “Ik heb een fout gemaakt en de prijs betaald”

Tour de FranceBreaking! Tadej Pogacar (23) heeft een grote ronde niét gewonnen. Welzeker, hij werd derde in de Vuelta 2019. Maar daar stond hij nimmer aan de leiding. Hij pakte de gele trui in de Tour 2020 en hij won. Hij reed in de gele trui in de Tour van 2021 en hij won. Hij was vijf dagen geletruidrager in de Tour 2022 en werd tweede.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe noemen ze dat? Is dat nu een kantelpunt, dat Tadej Pogacar voor het eerst een tegenstander op zijn weg vindt die sterker is dan hijzelf? Zelf wilde Pogacar er niet te zwaar aan tillen. Hij zag er de lol wel van in, dat niet hij maar Jonas Vingegaard deze Tour de France wint. “Mensen willen verandering. Elk jaar dezelfde winnaar, daar heeft niemand iets aan. Er is niets mis met een nieuw gezicht”, vindt Pogacar.

Op voorwaarde dat hij zijn plek niet te lang moet afstaan. Volgend jaar komt hij terug, het is nu al beloofd. Twee Tourzeges is mooi, drie is beter. Maar dan moet hij geslepener aan de start komen. Alle aanvallen beantwoorden van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard op de Col du Galibier, zoals hij dit jaar deed, dat moet hij niet meer doen.

“Ik maakte een fout in de rit naar de Granon. Ik was te gretig, daar heb ik de prijs voor betaald. Jumbo-Visma heeft het daar slim gespeeld. Dat was de enige rit waar het fout ging, denk ik. Daarvoor en daarna heb ik me geamuseerd. Ik vind dat ik een goede Tour heb gereden. Zeker ga ik mijn stijl van koersen niet veranderen.”

Volledig scherm Pogacar mocht als troostprijs wel weer het wit mee naar huis nemen. © AP

Pogacar spreekt ook over pech. Matteo Trentin zou de Tour rijden, maar kreeg covid voor de start. Hij werd vervangen door Hirschi die viel in rit twee en daar een probleem aan de knie aan overhield. Vier van acht UAE renners slechts haalden de finish in Parijs. Pogacar: “Met een volwaardige ploeg was het een andere Tour geworden.”

Staat daar tegenover dat ook Jumbo-Visma twee renners verloor. “Dat viel er niet aan te merken. Er waren geen zwakheden bij dat team, of bijna niet. Ze hebben een perfecte koers gereden. Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk, worden we beter in kleine dingen, en kunnen we weer de strijd opnemen.”

BEKIJK OOK. Zo won Vingegaard zijn eerste Tour de France