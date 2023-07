Pogacar is “enorm opgelucht” na forse repliek: “Dit is er eentje voor mijn vriendin Urska”

Een revanche? Neen, zo zag Tadej Pogacar het niet. “Ik wilde deze rit absoluut winnen en tijd terugpakken. Dat was het doel. Ik voel me een beetje opgelucht nu, veel beter dan gisteren in elk geval. Gisteren was Jonas (Vingegaard, red.) ongelooflijk. Ik zat te denken: ‘als hij en Jumbo-Visma op de Tourmalet ook zo tekeergaan kunnen we onze koffers pakken en naar huis gaan. Maar ik voelde me uitstekend, reed comfortabel, had goeie benen. Dus viel ik aan op de slotklim. Nogmaals: dit is een enorme opluchting.”