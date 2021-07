Pogacar heeft tweede opeenvolgende eindzege binnen: “Van elke kilometer genoten”

De Sloveen zei “superblij” te zijn geweest toen hij in Saint-Émilion over de streep kwam in de tijdrit. “Er was heel veel steun langs het parcours. En hoewel het pijn deed, heb ik van elke kilometer genoten.”

Pogacar won de eerste tijdrit in deze Tour, maar kwam in de door Wout van Aert gewonnen tweede tijdrit niet in de buurt van de zege. Hij gaf 57 seconden toe op de Belg van Jumbo-Visma. “Deze tijdrit was heel anders dan die in de vijfde etappe. Toen had ik veel meer adrenaline. Vandaag had ik me goed voorbereid, maar had ik niet de benen om te winnen. Toch ben ik blij met mijn prestatie.”