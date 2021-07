Pogacar heeft gele trui beet na ongeziene krachtexploot: “Dit was ‘payback’ voor gisteren”

Tour de FranceTadej Pogacar (22) laat niet met zich sollen. Gisteren werden hij en zijn ploeg de hele dag in het defensief geduwd. Eén keer maar geen twee keer. Vandaag was het aan de Sloveen om klappen uit te delen. “Dit was ‘payback’.”

De brede glimlach waarmee hij zijn eerste gele trui in ontvangst nam, verraadde blijdschap. Maar op zijn eerste persconferentie als leider in deze Tour merkten we vooral verbetenheid bij Tadej Pogacar. “Je mag dit ‘payback’ noemen voor wat er gisteren is gebeurd”, zei hij.

Vrijdag had de topfavoriet een moeilijke dag gehad. Van bij de start stond de boel in de fik en werd er aangevallen, de één na de ander. Pogacar probeerde met zijn ploeg de controle te bewaren, maar na anderhalf uur strijd moesten ze een grote groep van 29 renners laten rijden. Team UAE moest vier uur lang achtervolgen. In de finale ging ook Carapaz nog in de aanval. Dat kostte veel krachten: zijn hele ploeg reed zich kapot, en dat vond Pogacar duidelijk niet leuk. “Gisteren racete iedereen tegen ons”, zei hij. “Ik weet dat ze me elke dag gaan aanvallen. Daarom wilde ik zelf een kloof slaan. De aanval is de beste verdediging. Dit was mijn kans om tijd te pakken en ik ben er vol voor gaan.”

Zeg wel. Carapaz, Uran, Mas, Gaudu, Vingegaard, Kelderman en Lutsenko werden op minuten gereden. Ook Van Aert en Van der Poel werden op hun plaats gezet. Roglic en Thomas verloren zelfs meer dan een half uur. Tadej Pogacar heeft geen concurrenten meer in deze Tour de France. De Sloveen maakte van de eerste bergrit gebruik om de puntjes op de i te zetten. Helemaal zoals Lance Armstrong het vroeger deed, en na hem Chris Froome. Veel meer dan een tactische keuze was dit een psychologisch statement: Pogacar wilde laten voelen dat hij de baas is en dat er niet met hem te sollen valt. “Dat ik de Tour heb dood gedaan? Sorry, maar dat is niet waar. De Tour is niet dood. Het was een heel zware eerste week en morgen komt er alweer een lastige etappe. Er kan nog van alles gebeuren.”

Maar het is duidelijk dat hij zijn punt heeft gemaakt. Pogacar voelt dat zijn boodschap is aangekomen en lijkt ervan uit te gaan dat de concurrentie zich nu een tijdje gedeisd zal houden. “Of ik nu elke bergrit ga aanvallen? Wellicht niet. Vanaf nu zal ik meer defensief koersen.”

