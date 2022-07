Pogacar geraakt niet van Vingegaard af, maar tankt toch vertrouwen: “Jumbo-Visma is niet onklopbaar”

Tour de France How the tables have turned . Daar waar Jumbo-Visma zich voor gisteren sterk moest houden dat Tadej Pogacar wel degelijk te pakken is, komt diezelfde taal nu uit het andere kamp. “Ze zijn sterk, maar niet onklopbaar”, aldus de Sloveen. “Ik heb vertrouwen getankt vandaag.”

‘t Was even schrikken gisteren, toen Tadej Pogacar op de Col du Granon plots zwaar door het ijs zakte en bijna 3 minuten moest toegeven op Jonas Vingegaard. Nochtans had ‘Pogi’ enkele uren ervoor nog stevig de sloophamer bovengehaald op de Col du Galibier. Was het een hongerklop? Mogelijk. Die theorie houdt na de etappe van vandaag zelfs nog meer steek, want Pogacar kwam op Alpe d’Huez alweer een pak beter voor de dag. Vingegaard uit het wiel rijden lukte niet, maar toch onthield de titelverdediger enkel het positieve.

“Ik voelde me goed”, sprak Pogacar na de finish. “Veel beter dan gisteren, of ik koerste alleszins toch beter. Mijn ploegmaats waren ook goed: ze brachten me de hele dag veel ijs en water, waardoor ik de hitte eigenlijk niet gevoeld heb. Ik heb vertrouwen getankt vandaag.”

Niet onklopbaar

Toch zal ook Pogacar even gepuft hebben toen hij zag hoe sterk Jumbo-Visma weer voor de dag kwam. Vingegaard kon tot in de absolute slotfase rekenen op een luitenant in de persoon van Sepp Kuss. “Ik denk niet dat Jumbo-Visma té sterk is, hoor”, riposteerde hij. “Maar ze zijn natuurlijk wel heel sterk. Op het einde zag je gewoon dat Jonas een van de beste klimmers ter wereld is, maar ik kon hem wel aan. Misschien dat ik hem op een andere dag op een betere manier dan vandaag probeer aan te vallen. We zullen zien. Ze zijn sterk, maar niet onklopbaar”, besloot Pogacar.