Pogacar geeft opnieuw geen krimp: wie of wat kan de gele trui nog iets in de weg leggen?

Halfweg de beklimming van de Col de Beixalis, de slotklim van de vijftiende Tourrit, vergat Tadej Pogacar plots alle pijn. Toeschouwers stonden rijen dik, het lawaai was oorverdovend en de chaos heerste alom. En in het gejoel en het gewoel zag Tadej Pogacar zijn ouders staan. Zijn mama Marjeta en zijn papa Mirko zijn naar Andorra gereisd om hun zoon aan te moedigen, die elke dag een beetje dichter bij een nieuwe eindzege in de Tour komt.

“Ze stonden in het midden van de beklimming. Het was erg druk. Maar ik heb ze gezien. Het lukt niet altijd om mensen te herkennen langs de kant van de weg. Toen ik ze zag kreeg ik een grote glimlach op mijn gezicht. Ik vergat voor even hoe ik aan het afzien was. Plots ging het allemaal veel gemakkelijker”, zei Tadej Pogacar.

Hij is geen kleine jongen meer, want hij heeft al een keer de Tour de France gewonnen. Hij woont in Andorra en hij heeft bij Team UAE een miljoenencontract tot het einde van 2026. Hij koerst met een duur Richard Mille uurwerk van meer dan 100.000 euro rond zijn pols, zoals Mark Cavendish, Julian Alaphilippe en de Italiaanse bondscoach Mancini er ook een dragen. Maar plots voelde hij zich weer de jonge jongeman van 22 die blij is om eindelijk nog een keer zijn ouders te zien. Al was het nog maar drie weken geleden, toen hij de laatste keer in Slovenië was voor de nationale kampioenschappen.

Tadej Pogacar was bij de start van de eerste grote Pyreneeënrit de soevereine leider van de Tour de France en dat was hij ‘s avonds in Andorra nog steeds. Sterker. Er ging weer een rivaal overboord. De Franse klimmer Guillaume Martin sloop gisteren naar plek twee in het klassement, op 4:04 van Pogacar. Maar viel vandaag even fel terug naar plek negen. Martin staat nu negende op 7:58.

En verder kwamen Pogacar, Rigoberto Uran, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Ben O’Connor in Andorra-la-Veille haast hand in hand over de streep. Zij zijn in volgorde top-vijf in het klassement in de Tour de France. Daar is ook vandaag niets aan veranderd. Maar dat was niet omdat niemand het heeft geprobeerd.

Tadej Pogacar kon al van ver het onraad ruiken. Bij de beklimming van de Col de Puymorens en de Port d’Envalira, op weg naar het hoogste punt in deze Tour de France (2.408 meter), verzamelden de Ineos Grenadiers nog een keer ouderwets de troepen. Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle lieten zich uit een groep van vroege vluchters terug zakken. Ondertussen, in opdracht van de enige overblijvende kopman Richard Carapaz, jaagden Richie Porte en Geraint Thomas het tempo met een ruk de hoogte in.

We zijn op het einde van de tweede week in de Tour de France en bij Ineos leggen ze zich nog niet neer bij een zekere eindzege van Tadej Pogacar. Algemeen manager Dave Brailsford, die het goede voorbeeld gaf en in de voormiddag zelf de Port d’Envalira naar boven fietste, heeft niet voor niets zeven keer de Tour, drie keer de Giro en twee keer de Vuelta gewonnen.

Carapaz, Vingegaard (twee keer), Uran en dan Carapaz weer, vielen dus aan. En om te tonen dat dat allemaal vergeefse moeite was, zette Tadej Pogacar zich dan zelf maar aan de kop om voor de top van de Beixalis het tempo naar boven te regelen.

Morgen is rustdag in de Tour de France, dinsdag begint week drie en de helden worden moe. Tadej Pogacar rijdt nu al acht dagen, sinds zijn raid naar Le Grand Bornand, in de gele trui en de grote vraag is wie daar nog iets kan aan veranderen.

“We zullen zien hoe het verder gaat in de Pyreneeën”, zei Tadej Pogacar. “Ik voelde me goed vandaag en dat is jammer voor mijn concurrenten.”

Dat hij het zonder ploegmaats moest stellen, en dinsdag en woensdag misschien weer, maakte hem niet ongerust. “Ze hebben de hele dag op kop gereden, zoals ze de voorbije dagen hebben gedaan. Ik sprak in het begin van de rit met Rafal Majka. Hij zei dat hij zich niet goed voelde, dat hij na zijn val problemen had met zijn ademhaling. Ik zei dat het niet zo erg was. Dat ik me veel beter voelde dan woensdag op de Mont Ventoux. Ik kon het tempo van Ineos gemakkelijk aan.”

Als hij dan toch een manco heeft, zal het niet zijn ploeg zijn. “Ik heb geen vertrouwen in de hitte”, zei Tadej Pogacar. “Het was erg heet op de Mont Ventoux. Zaterdag was ook erg warm. Dat was een dag om mij te kraken. Dat heeft niemand gedaan. Zondag was ook erg warm, het was een van de hardste dagen tot nu. Voor de start van de Tour maakte ik me daar zorgen om. Nu zijn we twee weken verder en voel ik me meer op mijn gemak. Je weet nooit wat er nog gebeurt, maar ik heb er wel vertrouwen in voor de slotweek. Iedereen is moe. De aanvallen zullen minder kracht uitstralen en veel renners zullen kraken. Zo gaat het altijd als het einde nadert.”

