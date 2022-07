Pogacar en Vingegaard evenaren recordtijd op slotklim, maar blijven als lijm aan elkaar geplakt: “Maar op bepaald moment valt lijm uit elkaar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat Tadej Pogacar in de rit naar Mende opnieuw zou proberen om Jonas Vingegaard onder druk te zetten, stond in de sterren geschreven. Maar dat de Sloveen het al op de eerste klimmetje van de dag zou doen, kon niemand voorspellen. “Ik wilde naar de grote groep springen en zo proberen om Vingegaard tot een inspanning te dwingen”, legde Pogacar uit. “Zo stichtte ik wat verwarring bij Jumbo-Visma. Zelf kon ik op die manier de benen opwarmen, en zij moesten hard werken om terug te keren. Het was een beetje spelen.”

Pogacar hield ook nog een kogel op zak voor de lastige Montée Laurent Jalabert in de finale. De witte trui viel aan van aan de voet, maar kon Vingegaard niet overboord gooien. De Deen plakte als lijm aan z'n achterwiel. “Nu nog wel, ja. Maar op een bepaald moment valt lijm uit elkaar. Het hangt er gewoon van af hoe goed hij is - vandaag was hij heel goed, maar ik ook. Ik zit vol vertrouwen voor volgende week en dan in het bijzonder de Pyreneeën. De benen zijn goed, het team is goed. Ik ga blijven pushen en aanvallen. Misschien proberen we het morgen wel opnieuw”, kon er nog een grapje van af.

Vingegaard: “Moet Pogacar volgen en zal dat blijven doen” Jonas Vingegaard moest in de beginfase even een scheve situatie rechtzetten, maar kwam daarna niet meer in de problemen. “Ik ben niet verrast dat hij aanvalt, nee", vertelde de geletruidrager erover. “Ik zat zelf wat te ver, dus ik moest wel een gaatje dichten. Dat lukte ook. Op de slotklim probeerde hij opnieuw, maar kon ik in z'n wiel blijven. Hij is supersterk, dus ik moet hem volgen en dat zal ik blijven doen. Dat ik als lijm aan z'n wiel plakte? Ik heb er wat aan gekleefd, ja. We hebben een sterk team, dat lieten we vandaag opnieuw zien.”

Pantani, Riis en Indurain geëvenaard

Dat Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in deze Tour op een erg hoog niveau acteren, bleek ook uit hun klimtijd op de slotklim. Twittergebruiker Mihai Simion timede dat Pogacar en Vingegaard de Côte da la Croix Neuve afwerkten in 9 minuten en 3 seconden. Op de all time ranglijst van Simion doet het duo daarmee even goed als de recordtijd van Marco Pantani, Bjarne Riis en Miguel Indurain in de Tour van 1995.

