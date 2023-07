Pogacar: "Dat mijn vriendin crashte in Giro Donne is slechter nieuws dan mijn tijdverlies op Vingegaard”

KIJK. Pogacar komt na de etappe aan bij ploegbus

“Jonas (Vingegaard, red.) ging gewoon veel te snel, toen hij aanviel”, aldus de Sloveen. “Ik heb geprobeerd om zo lang mogelijk te volgen, maar hij was te sterk. Mijn benen liepen wat leeg. Wat een aanval, ik kon er niks tegen beginnen. Maar ik blijf gemotiveerd, er is nog niks verloren. Ik ken mijn limieten nu, hopelijk verbeter ik nog. Door mijn crash in Luik-Bastenaken-Luik en de daaropvolgende revalidatie heb ik wat trainingsachterstand opgelopen. Ik zou beter moeten zijn in de slotweek. Dit is een opdoffer, maar ik bekijk het van dag tot dag.”