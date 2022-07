“Plots zag ik Wout staan”: enkele seconden dacht Jasper Philipsen dat hij z'n eerste Tourzege beet had

“Ja, ik dacht dat ik had gewonnen”, vertelde Jasper Philipsen meteen na aankomst. “Maar plots zag ik Wout daar staan. Ik wist niet dat hij voorop reed. We zaten te ver op de klim, dus ik heb hem nooit zien vertrekken. En ik vernam ook niet via de radio dat Wout aan de leiding reed. Dus ja, ik ben stevig ontgoocheld. Vier à vijf seconden dacht ik echt dat ik die Tour-overwinning beet had. Het zullen wel mooie foto’s opleveren, maar voor mij is het vooral sh*t. Er zit niets anders op dan alle schande even op mij te nemen.”