Ploegleider Richard Plugge over kansen Wout Van Aert: “Dit ziet er heel mooi uit”

“Het ziet er heel mooi uit, ja. Kans op waaiers, waar we sterk in zijn, vlakke ritten, een goede tijdrit,... Dat is iets voor Wout natuurlijk, hij heeft hier veel kans. Maar er zijn er meer. We moeten ervoor zorgen dat we hier met een sterk team staan, zorgen dat Wout in positie komt om mooie dingen te laten zien. We zijn dit parcours nu aan het evalueren, een plan aan het maken. Er is nog geen selectie, maar Wout... als we met het sterkste team aan de start komen, is hij er natuurlijk bij.”

“Geen ploegentijdrit? Jammer”

Dat er komend jaar geen ploegentijdrit voorzien is, vindt Plugge logischerwijs (Team Jumbo-Visma is specialist) jammer. “We missen toch wel de 100km ploegentijdrit die we toch wel beetje verwacht en gehoopt hadden”, knipoogde hij. “In 2019 wonnen we hem en sindsdien lijkt iedereen er een beetje bang voor. Zet er toch gewoon af en toe een ploegentijdrit in? In klimmen zijn sommigen ook heel goed... Ach, ik ben er niet verdrietig om, maar had het wel heel mooi gevonden. En dan liefst eentje van 100 kilometer. Denemarken leent zich daar ook goed voor.”

Volledig scherm Een beeld uit de Tour van 2019. Wout Van Aert neemt Team Jumbo-Visma op sleeptouw tijdens de ploegentijdrit. Iets wat er volgend jaar dus niét bij is. © BELGA

“Voor de rest is de Tour van alles wat. Het wordt waaierrijden, kasseien, aankomsten bergop, tijdritkilometers over een mooie afstand,... Zeker die eerste zou een mooie kans kunnen zijn. Voor onze Deense (hij bedoelt Jonas Vingegaard), Belgische en Sloveense renners (lacht). Tom Dumoulin ook nog. We moeten nog kijken wie we gaan opstellen.`Het begin oogt heel mooi natuurlijk, maar het gaat niet om het begin, maar om het einde. Om die gele trui op de Champs-Élysées. Daar gaan we het beste strijdplan en de beste selectie voor maken. Of Primoz (Roglic) hier vrolijk van wordt? Ja, zeker. Tijdrit, aankomsten bergop,... dat zijn kansen voor hem. Mooi parcours.”

Heet in de bakoven

“Wat ik heel mooi vind is dat de Galibier erin zit, een aankomst op Alpe d’Huez. Twee mooie klassieke bergritten. Daar hou ik wel van. Ik hoop dat het heet is in de bakoven.” Over de kasseien en offroadwegen is de Nederlander net iets minder lyrisch. “Ik zie kasseien liever niet in een grote ronde. Het is iets voor specialisten. Tijdens zo'n races sturen we alleen onze specialisten. Anderzijds moet een ronderenner alles aankunnen, dus ook kasseien. En onze jongens kunnen dat allemaal. Ook dat gravel hoeft er niet echt in voor mij. Coppi en Bartali zouden destijds maar wat blij geweest zijn met wat asfalt. En nu hebben we het overal, gaan we over gravel rijden (lacht)...”