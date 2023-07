Philipsen wint opnieuw na schitterende lead-out Van der Poel, finale ontsierd door valpartijen

Tweede keer sprinten, tweede keer ritwinst voor Jasper Philipsen in de Tour . Onze landgenoot won op het autocircuit Paul Armagnac na een alweer schitterende lead-out van Mathieu van der Poel. Caleb Ewan strandde op een half wiel, Phil Bauhaus werd derde. Wout van Aert (9de) kwam niet in het stuk voor na een drietal valpartijen in de slotkilometers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eentje is geentje, daags na de eerste massasprint had de Tour opnieuw iets voor de snelle mannen in petto. Met een aankomst op het autocircuit Paul Armagnac in Nogano mochten Philipsen en co nóg een versnelling hoger schakelen dan gisteren.

Deze keer geen flauwe bocht in de laatste hectometers, wel kronkelen aan hoge snelheid tot de gas er helemaal op mocht op een kaarsrechte lijn van 700 meter. Een sprint rechttoe, rechtaan dus. Maar eerst 180 kilometer fietsen.

Net daar wrong het schoentje. In tegenstelling tot de voorbije dagen voelde niemand zich geroepen om als lokaas voor de sprintploegen te fungeren. Het resultaat was een tergend trage etappe met een compact peloton in de hoofdrol.

Volledig scherm © AP

Voor een schaars hoogtepuntje onderweg moesten we bij de tussensprint zijn. Daar nam Philipsen met overmacht de maat van de rest. Onze landgenoot was zo min of meer zeker van de groene trui na de rit. De eerste uit zijn carrière.

Daarna vertrokken met Cosnefroy en Delaplace dan toch twee aanvallers, tevergeefs uiteraard. Er moest en zou een sprint komen. Vraag was wie vanop de pole aan het rondje op het circuit Paul Armagnac mocht beginnen. Jumbo-Visma zo bleek.

Op hetzelfde moment was Soudal Quick-Step nergens. Tot overmaat van ramp ging Jakobsen tegen de grond. Iets later volgden nog twee valpartijen op het bochtenrijke circuit. Het was aan Uno-X om de sprint helemaal op gang te trekken.

Ook Philipsen zat ver, maar hij kon rekenen op een indrukwekkende Van der Poel. De Nederlander bracht onze landgenoot met een fameuze sprint langszij voor de laatste hectometers. Daarin nam Philipsen net de maat van een sterke Ewan. Bauhaus eindigde als derde. Van Aert werd 9de.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 7.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liveblog bekijk belangrijke updates PHILIPSEN WINT! NOG 500M UNO-X trekt de sprint op gang. Stuyven brengt Pedersen! LAATSTE KILOMETER Jakobsen valt in de voorlaatste kilometer, ook Frison ligt erbij. Nog een paar bochten, straks de sprint en laatste rechte lijn. NOG 2 KM: lintvorming Het peloton is op een lang lint getrokken. De grote intrede op het autocircuit is een feit. Mohoric met de pole, Vingegaard zit zowaar aan het wiel. Gaat de Tourwinnaar de lead-out voor Van Aert verzorgen? NOG 3 KM: Cavendish, Van Aert en Philipsen BIj Astana houden ze Cavendish uitstekend vooraan. Hij jaagt uiteraard nog op die 35ste recordzege in de Tour. Van Aert zet zich aan het wiel van Philipsen. NOG 4 KM: waar zit Soudal Quick-Step Het is zoeke naar het blauw van Soudal Quick-Step. Op dit moment imponeren vooral de Bora's. NOG 5 KM: Jumbo's Benoot brengt Vingegaard, de klassementsmannen willen veilig de laatste drie kilometer in. NOG 6 KM: werkende De Buyst Bij Lotto-Dstny zal Jasper De Buyst door z'n polsblessure niet de sprintloods van Caleb Ewan worden. Onze landgenoot rijdt nu al met z'n snoet in de wind. NOG 8 KM: kwakje Cavendish Het gewring is begonnen. Cavendish deelt een kwakje centraal in het peloton. Vooraan duwen ze het gaspedaal nu helemaal in. NOG 16 KM: organisatie De ploegen organiseren zich rond hun sprinters en kopmannen. Philipsen zit met zijn équipe op links, Welfsord met DSM op rechts. Daartussenin, de mannen van Lotto-Dstny met Ewan, Jumbo-Visma met Van Aert en Bora-hansrgohe met Meeus. NOG 19 KM: snelheid De snelheid wordt stelselmatig opgedreven, maar aan een rotvaart gaat het voorlopig nog niet. Daarvoor is het nog even wachten tot de laatste tien kilometer. NOG 24 KM: alles samen Delaplace en Cosnefroy houden de eer aan zichzelf. Ze laten zich weer inlopen door het peloton. NOG 26 KM: Côte de Demu We zouden het bijna nog vergeten, maar er ligt nog één bergpuntje voor het rapen. Cosnefroy en Delaplace strijden er niet om, het is die laatste die als eerste passant de buit pakt. NOG 33 KM: oudjes Een van de ouderdomsdekens tussen de volgwagens. Luis Leon Sanchez is met z'n 39 lentes de op één na oudste in deze Tour, Dries Devenyns is de ultieme nestor. Hij wordt op de slotdag 40 jaar. 🇫🇷 #TDF2023



It’s just over 30 seconds for a leading duo with 40km left. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 4, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. KIJK. De aankomst op het Circuit Paul Armagnac onder de loep Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 46 KM: Halve minuut Delaplace en Cosnefroy zien hun voorsprong gehalveerd op een stukje vals plat. Het peloton zal moeten timen. NOG 57 KM: Van Aert bij volgwagen In de staart van het peloton heeft Van Aert nog tijd zat om zijn licht op te steken bij de volgwagen. Onze landgenoot lijkt even beelden (van de rit of verkenningsbeelden van de aankomst?) op een tablet te bekijken. Van Aert bij de volgwagen. © VTM © BELGA © BELGA © Photo News NOG 59 KM: Lachende Cosnefroy Voor wie zich afvroeg of het er nog ontspannen aan toegaat: Benoit Cosnefroy zit in de aanval wat te grappen met de televisiemotor.

laad meer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.