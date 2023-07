Philipsen looft ploegmaats na nieuwe zege: “Zonder hen had ik er nooit drie kunnen winnen”

Drie op drie . De droom blijft maar duren voor Jasper Philipsen in de Tour . “Dit was opnieuw een geweldige collectieve prestatie”, sprak hij in het flashinterview. “Ik ben supertrots op de ploeg. Zonder de maats had ik nooit drie keer kunnen winnen. Ze werkten alweer de hele dag en in de finale deden ze alles wat ze konden voor mij. Het leidde tot dit succes.”

KIJK. Zo sprintte Philipsen naar z’n derde ritzege

Kragh Andersen, Rickaert, Van der Poel. Wat een treintje kreeg Philipsen alweer in dienst in de laatste 2,5 kilometer. “We zaten uitstekend gegroepeerd in de finale. Kragh Andersen deed een geweldige kopbeurt. En toen kwamen Jonas en Mathieu. Ik zat goed in het wiel, moest amper een inspanning doen voor ik mijn sprint inzette. En zo kan je natuurlijk winnen... Goh, drie ritzeges: had je me dit voor aanvang van de Tour voorspeld, had ik je gek verklaard.”

KIJK OOK. Jasper Philipsen: “Ploeg was weer fantastisch”

Mark Cavendish speelde in de slotfase nog alles of niets. Bijna leek hij Philipsen te gaan verrassen. “Ja, Mark was echt sterk. Blij dat ik er alsnog over geraakte. Zo zie je maar dat winnen nooit went. (lacht) Hij rijdt er nog altijd bij, op z’n 38ste. Ik, en bij uitbreiding iedereen in dit peloton, gun hem die 35ste Tourritzege zo hard. Hij is ook in topconditie en zal het blijven proberen tot Parijs. Misschien lukt het hem wel eens.”

Een droom-Tour, noemt Philipsen het tot dusver. “En we gaan gewoon door nu, mikkend op een volgende etappezege. Stiekem kijk ik ook al een beetje naar Parijs. Ik wil mijn groene trui graag meenemen naar de Champs-Elysées. Maar goed, de Tour is pas een week ver. Het is nog even. We zien wel. Voorlopig geniet ik van elk moment.”

KIJK OOK. Mathieu van der Poel: “Jasper maakt alle kansen af”

“Dit betekent heel veel”, beaamde Mathieu van der Poel na de derde ritzege van z'n ploegmaat Philipsen. “Het blijft de Tour. Er winnen hier niet veel ploegen één etappe. Wij hebben drie kansen gekregen met Jasper en hij maakt ze allemaal af. Dat is top, maar zeker niet vanzelfsprekend. We hebben het gewoon heel goed gedaan. En dan moet Jasper het natuurlijk nog zelf afmaken.”

Van der Poel was opnieuw van goudwaarde, maar moest misschien wel iets te vroeg van kop. “Ik moest van iets te ver beginnen”, knikt hij. “Ik heb zo lang mogelijk proberen doortrekken, maar je weet dat ze op een bepaald moment uit het wiel gaan komen. We kunnen hem ook niet altijd op 100 of 200 meter van de streep afzetten, dat weet Jasper zelf ook.”

KIJK OOK. Jonas Rickaert: “We doen allemaal wat we moeten doen. En Jasper zeker”

