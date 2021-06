Philippe Gilbert, tien jaar na zijn ‘moment de gloire’ in de Tour: “Zou héél graag nog eens een rit winnen”

Tour de France UCI-voorzitter Lappar­tient trots op wieler­sport: “Dat we Parijs halen, bewijst dat ons protocol grondig is én gerespec­teerd wordt”

19 september Ook UCI-voorzitter David Lappartient zakte af naar Antwerpen voor de voorstelling van het parcours van het WK wielrennen van 2021. De Fransman verwacht een spectaculaire koers en kansen voor de Belgen. Voorts had hij het vanmorgen ook even over de Tour de France, die uiteindelijk gewoon Parijs haalt. “Dat maakt me enorm trots.”