Pedersen is de sterkste van vroege vlucht en zorgt voor derde Deense ritzege in vier dagen

Tour de FranceMads Pedersen (26) heeft de dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De ex-wereldkampioen van Trek-Segafredo was in Saint-Etienne de snelste van een kopgroepje van drie. Pedersen zorgt zo al voor de derde Deense ritzege in vier dagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een sprint of een kans voor de baroudeurs? Dat was de hamvraag voor de start van de 13de etappe. Op weg naar Saint-Etienne lagen enkele beklimmingen en ook finale oogde lastig, maar toch wilden enkele ploegen een van de weinige resterende mogelijkheden op een sprint niet zomaar laten schieten. “Het is een halve kans, maar ook die moet je proberen te benutten”, verwoordde Jasper Philipsen het treffend voor de start.

Daarnaast waren er natuurlijk ook ploegen die geen baat hadden bij een sprint. Alpecin-Deceuninck slaagde er lang in de boel samen te houden, maar op een beklimming van derde categorie werd het toch even oorlog. Een sterke Ganna trok erop uit met Küng en Jorgenson, een groep van zo’n twintig renners met een pak interessante namen ging op zoek naar het trio.

Op dat moment was het erop of eronder voor de troepen van Philipsen. Toen diens luitenanten opgesoupeerd waren, reed de sprinter het laatste gaatje zélf dicht met één sterke inspanning. De penibele situatie was rechtgezet, maar uiteindelijk zou zich toch een sterke kopgroep vormen. Ganna, Küng en Jorgenson kregen het gezelschap van Pedersen, Simmons, Wright en Houle.

Alpecin-Deceuninck en Lotto Soudal waren zich bewust van de verzamelde paardenkracht voorin en gaven de koplopers nooit veel meer dan 2 minuten. Situatie onder controle, zou je denken, maar op zo’n 70 kilometer van het einde sloeg het noodlot dan toch weer toe voor Lotto Soudal. Sprinter Ewan ging tegen de grond in een schijnbaar ongevaarlijke bocht en moest aan een ziedende achtervolging beginnen. Mede dankzij de steun van de volgwagen van Alpecin-Deceuninck leek de Australiër te kunnen terugkeren, maar hij zou nooit meer helemaal voorin verschijnen.

Door het wegvallen van Ewan en dus ook Lotto Soudal stak Quick.Step-Alpha Vinyl even een handje toe, maar nadat Jakobsen voor een zoveelste keer in de problemen kwam gooiden ook zij de handdoek. Het blok ging erop in het peloton en de winnaar leek vooraan te zitten, maar BikeExchange had nog andere plannen. De Australische formatie wachtte tot het verschil was opgelopen tot 3'30", maar wou dan toch nog Matthews en/of Groenewegen in stelling brengen.

Dadelijk meer.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het profiel van rit 13:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.