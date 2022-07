Pechdag voor Jumbo-Visma compleet: na Roglic geeft ook Kruijswijk op - Gele trui Vingegaard en Benoot komen ten val

Jumbo-Visma heeft momenteel met Jonas Vingegaard de geletruidrager in de rangen, maar de Deen zal het dus met een ploegmaat minder moeten stellen. Roglic moest na zijn val, waarbij hij zijn heup en schouder bezeerde, ietwat gehavend verder in de Tour. Hij stond na afloop van de veertiende rit op de 21e plaats in de algemene stand, op ruim 33 minuten van zijn ploegmaat aan kop.

Ploegleider Arthur van Dongen: “Wout telt voor twee”

Volgens ploegleider Arthur van Dongen namen Jumbo-Visma en Roglic de beslissing gisteravond. “Hij heeft na zijn zware val nog altijd veel last van zijn rug”, zegt de Nederlander. “Samen met de coaches hebben we gisteren dan besloten dat het geen zin heeft om door te blijven rijden. Dit is zeker een behoorlijke aderlating, maar gelukkig hebben we nog ene Wout van Aert in onze rangen. Ik heb het in het verleden al een keer gezegd: die telt voor twee. (lacht) We hebben er vertrouwen in dat het met onze overgebleven pionnen moet lukken om de gele trui te verdedigen.”