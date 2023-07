Patrick Lefevere over de voorbije Tour en degene die komt: “Wij gaan ervan uit dat het met Remco zal zijn”

KIJK. Patrick Lefevere blikt terug op de Tour van Soudal Quick-Step

“Julian (Alaphilippe, red.) was na zijn ritzege in de Dauphiné met hoge verwachtingen naar de Tour gekomen, maar het werd nog maar eens duidelijk dat de Tour de Dauphiné niet is. Hijzelf en wij waren ontgoocheld. In de eerste spurt raakte Kasper (Asgreen, red.) Rickaert en was het omzeep. De dag erna ging Fabio tegen de grond. Als je hele ploeg rond één coureur gebouwd is en die valt dan weg, duurt het tergend lang voor je een rit kan winnen.”

Ook Patrick Lefevere moest lijdzaam toezien hoe het voor zijn ploeg een Ronde van Frankrijk om snel te vergeten dreigde te worden. Tot Kasper Asgreen in de achttiende rit in Bourg-en-Bresse dan toch voor de ontlading zorgde. En daarmee de Tour van Soudal Quick-Step redde? “Voor een stuk, maar we hadden meer verwacht”, zegt Lefevere.

Volgend jaar komt Soudal Quick-Step in principe met Remco Evenepoel als kopman naar de Tour - “daar gaan wij ook van uit”. Wat heeft de grote baas geleerd van deze editie? “Je kan onze Tour van dit jaar niet vergelijken met volgend jaar. Iedereen spreekt over de zwakte van onze ploeg, maar in de Vuelta van vorig jaar waren we na een week twee mannen kwijt en hebben we met vijf helpers voor Evenepoel tot in Madrid gereden. Daar moesten we voor niemand onderdoen.”

Lefevere kijkt in eigen stal vooral naar Cattaneo, Vervaeke, Van Wilder en Serry om Evenepoel te ondersteunen, maar speurt ook de markt af. “Misschien schudt ik nog één of twee geheime wapens uit mijn mouw. Mikel Landa? Ik heb tijdens de Tour elke dag drie managers over de vloer gehad. Het is aan mij om de juiste beslissingen te nemen. Ik wil absoluut geen miskopen doen, maar ik heb recht op één vergissing per jaar. (lacht)”

KIJK. Lefevere: "Toch wel wat geschrokken van deelname Vingegaard aan Vuelta"

Maar voor het zover is, probeert Evenepoel over enkele weken eerst nog een tweede opeenvolgende keer de Vuelta te winnen. Vandaag raakte bekend dat de titelverdediger daar ook voorbij Tourwinnaar Jonas Vingegaard zal moeten. “Ik schrok er ook wel wat van. Jumbo-Visma gaat met een mastodont van een ploeg, maar het moet nog altijd gereden worden. Misschien kan het een voordeel zijn dat wij volledig voor Remco rijden en zij twee kopmannen (Vingegaard en Roglic, red.) hebben.”

Tot slot had Lefevere het ook nog over de geruchten als zou hij van plan zijn zijn aandelen in de ploeg te verkopen. “Krantenvulling”, noemt hij het. “In principe ga ik mijn aandelen niet verkopen. Ik heb 20 procent, Bakala (de Tsjechische eigenaar, red.) 80 procent. Hij heeft geen geld nodig en ik tot nader order ook niet. Dat ik CEO ben, heeft niets te maken met mijn aandelen. Ik blijf CEO. Tot iemand op mijn schouder komt tikken en zegt dat het tijd is om weg te gaan.”

