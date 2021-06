Patrick Lefevere na zege Cavendish: “Iedereen was op de bus aan het wenen, dat zegt meer dan woorden”

Tour de FranceEen sprookje voor Mark Cavendish. De Britse spurtbom was bijna renner af, maar won in Fougères zijn 31ste rit in de Ronde van Frankrijk . Een emotionele zege, vertelt ook ploegbaas Patrick Lefevere. “Mirakels bestaan niet, sprookjes schijnbaar wel.”

Flashback naar oktober 2020 toen Mark Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem aankondigde dat zijn carrière er wellicht opzat. De emoties van de Brit bewogen Patrick Lefevere en de baas van Deceuninck-Quick.Step haalde Cavendish prompt binnen.

“Negen maand geleden was hij eigenlijk geen coureur mee”, vertelt Lefevere voor onze micro in de Tour. “Ik heb hem letterlijk van straat geraapt. Aan het begin van het seizoen werden al zijn koersen geannuleerd, het was een beetje uitzichtloos.”

Maar toen begon Cavendish in de Ronde van Turkije te winnen en ook in België deed hij het goed. “Na de Elfstedenronde in Brugge (waar Cavendish tweede werd, red.) mocht hij naar huis, maar toen hebben we hem middenin de nacht moeten bellen dat hij moest terugkeren.”

Door het forfait van Sam Bennett startte Cavendish vervolgens in de Ronde van België. Daarin won hij de slotrit. “Hij mocht daarna weer naar huis en ging gaan trainen in Italië, maar zaterdag moesten we hem weer bellen om te zeggen dat hij naar de Tour ging (door een nieuw forfait van Bennett, red.).”

“Hij vertelde me dat hij zo nerveus was en dat hij precies klaar was voor zijn eerste koers bij de junioeren. Mirakels bestaan niet, zeggen ze. Sprookjes schijnbaar wel. Hier zijn geen woorden voor. Jongens als Wilfried Peeters werken al sinds 1993 in deze ploeg, de hele bus was aan het wenen.”

