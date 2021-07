Patrick Konrad hengelt na lange aanval eerste Oostenrijkse ritzege sinds 2005 binnen, kleine putsch Jumbo-Visma blijft zonder succes

Tour de FranceFeest voor Patrick Konrad in de Tour de France . De Oostenrijkse kampioen op de weg won in Saint-Gaudens na een stevige overgangsrit door de Pyreneeën. Konrad reed op de Col de Portet d’Aspet weg van medevluchter Jan Bakelants. Het peloton nam na een snel openingsuur een snipperdag.

Flandrienweer in de Pyreneeën. IJsblokjes en zonnebrandolie maakten plaats voor arm- en beenstukken. Wie dan beter om de boel in de fik steken dan de winnaar van de Ronde van Vlaanderen? Kasper Asgreen legde het peloton met een streep in het openingsuur in z’n eentje op de rooster. Stevig begin van een niet te onderschatten etappe.

Het tempo lag een uur lang bijzonder hoog. Pas op de top van de Col de Port kwam er wat rust in de gelederen. Asgreen - en later Kwiatkowski en Cattaneo die de doorsteek hadden gemaakt - werden weer ingerekend. Halverwege het parcours kon de koers opnieuw beginnen, de meesten hadden dan al een halve oorlog achter de rug.

Volledig scherm Kasper Asgreen kleurde het wedstrijdbegin. © AFP

Matthews en Colbrelli zagen net op dat moment hun kans om wat aan hun achterstand in het puntenklassement te doen. Cavendish zat met z’n groene trui veilig en wel in één van de gruppetto’s verborgen. Een tiental renners sprong in aanloop naar de tussensprint mee op de Australisch-Italiaanse kar, met Jan Bakelants kregen we ook een Belg vooraan.

Onze landgenoot maakte van een kort uitblaasmoment na de tussensprint gebruik om met Doubey en Juul Jensen weg te springen. De rest paste in eerste instantie, al sloot op de Col de Core Konrad wel nog aan. De Oostenrijker ging op zijn elan door op de Portet d’Aspet en koos op 36 kilometer voor z’n eigen verhaal. Bakelants en de rest overboord.

Terwijl het peloton op cruise control de rit afwerkte, probeerden Colbrelli en Gaudu nog alle zeilen bij te zetten om Konrad in de finale binnen schot te houden. Op de top van de Portet d’Aspet hadden de bergpunten weinig van doen, de tijdsverschillen wel. Konrad hield daarbij 20 tellen over op zijn twee achtervolgers. Ook een sterke Bakelants, Bonnamour, Aranburu en Skujins mochten nog hopen.

Volledig scherm Patrick Konrad. © Photo News

Maar dat was buiten Konrad gerekend. De renner van Bora-hansgrohe slalomde in gevaarlijke en natte omstandigheden een dijk van een afdaling van de Portet d’Aspet bij elkaar. De Oostenrijkse kampioen bleef ook in de vallei weerstaan. Op de top van de Côte d’Aspret-Sarrat - niet meer dan een puist diep in de finale - was zijn derde profzege een feit.

Konrad mocht dus van ver vieren, terwijl Colbrelli en Matthews in de achtergrond een zaak probeerden te doen in de strijd om groen. Het duo eindigde op twee en drie in de rituitslag en sluipen weer wat dichter. In het peloton kwam er nog een stroomstoot in de slotkilometers van Jumbo-Visma. Van Aert en Vingegaard probeerden een putsch te plegen, maar alle klassementsmannen tekenden present. Op naar Quatorze Juillet.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

