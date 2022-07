Ouders van Vingegaard vieren Tourzege emotioneel met dorpsbewoners in Hillerslev: “Jonas zal nu niet denken dat hij de koning is, hoor”

Tour de FranceJonas Vingegaard kon de ‘good vibes’ vanuit zijn heimat in het Deense dorpje Hillerslev tot in Frankrijk voelen. De inwoners verzamelden dit weekend in een feesttent om de Tour -zege op groot scherm te volgen. Ouders Claus en Karina omarmden elkaar na de tijdrit met tranen in de ogen. “Het hele dorp is even trots als wij.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amper 350 zielen telt Hillerslev, een dorpje op een schiereiland in Noord-Denemarken, waar de natuur het nog voor het zeggen heeft. Maar dit weekend daagden meer dan 500 mensen op op een centraal graspleintje, om de Tour-zege van Vingegaard in een feesttent op groot scherm te volgen, met een hamburgerkraam in de buurt. Ook de biertap draaide overuren: Denen moeten niet onderdoen voor de Belgen.

Deze Tour zal memorabel nazinderen in Hillerslev. De trots op ‘hun’ Jonas is overal zichtbaar. De straten zijn voor de gelegenheid versierd met Deense vlaggen, kinderen kleuren Tour-tekeningen, de gasten krijgen gratis Vingegaard-taart. In de tijdrit zaterdag stelde Vingegaard definitief zijn Tour-zege veilig. Telkens hij in beeld kwam, brak een stormachtig gejuich en applaus los in de tent. Na zijn finish konden vader Claus en mama Karina hun tranen niet meer bedwingen. Ze omarmden elkaar innig en werden overstelpt met felicitaties van de dorpsbewoners. Voor ‘Het Laatste Nieuws’ maakten ze ook even tijd voor een interview.

Volledig scherm © Photonews

Wat voelen jullie nu bij zijn Tourtriomf?

Karina: “Ik ben heel emotioneel. Ik ken zelfs de woorden niet om mijn gevoel te beschrijven.”

Claus: “Het is crazy, dit is heel groots. Hierover heeft hij gedroomd. Nu heeft hij het.”

Karina: “We hebben veel over de Tour gepraat als hij jonger was. Het is mooi om te zien dat hij die gele trui nu heeft. Maar het is hem niet om de roem te doen, het gaat hem over koersen.”

Het is bijzonder om zien hoe het hele dorp met jullie meeleeft.

Claus: “Dat is heel speciaal. Het is mooi dat het dorp dit georganiseerd heeft.”

Karina: “Het is aangrijpend. Het dorp is even trots als wij als ouders.”

Claus: “Het hele dorp kent Jonas al van kindsbeen af. Ze hebben gezien hoe hij hier getraind heeft, in alle straten, elke dag.”

Karina: “Ook in alle soorten weer, in regen en sneeuw.”

Claus: “Ik herinner me een jaar met heel veel sneeuw. Alle straten waren wit of met ijs bedekt. Alleen iets verder was een grotere straat waar je nog wat zwart van de straat kon zien. Dan reed Jonas naar die straat, en fietste dat stuk steeds heen en weer, om anderhalf uur te trainen.”

Volledig scherm © Photonews

Karina: “De bewoners in de huizen zagen Jonas passeren. Ze zagen die kleine jongen op de fiets en zegden: ‘Is hij gek? Waarom traint hij in dit weer?’”

Claus: “Maar dat bewijst hoeveel hij van de fiets hield.”

Hadden jullie ooit geloofd dat hij de Tour kon winnen?

Claus: “Ja, wie zou dat gedacht hebben als hij jonger was? We wisten als ouders wel dat hij een goede klimmer was.”

Karina: “We geloofden in hem al van toen hij kind was. We zagen het tijdens onze vakanties.”

Quote We zijn vele jaren op vakantie geweest in de regio rond Alpe d’Huez. Toen zagen we hoeveel Jonas van de bergen hield. Papa Claus

Claus: “Ja, de eerste keer op vakantie in Kroatië. We hadden onze fietsen mee. Er waren daar wat bergen. Niet echt grote bergen, maar hij kon dat. En we zijn vele jaren op vakantie geweest in de regio rond Alpe d’Huez. Toen zagen we hoeveel Jonas van de bergen hield.”

Karina: “En hoe goed hij daarin was.”

Claus: “Op zestien jaar reed hij Alpe d’Huez al naar boven in 42 à 43 minuten.”

Jullie woonden een deel van deze Tour ook in Frankrijk bij. Hoe hebben jullie dat beleefd?

Karina: “Dat was ook emotioneel en opwindend. Haast iedereen die we tegenkwamen, vertelde dat ze graag Vingegaard zagen winnen. Ze supporterden allemaal voor hem. Dat heeft onze harten beroerd.”

Claus: “Op die berg waar Jonas wegreed van Pogacar, ging het haar op mijn armen ‘f**cking crazy’ overeind staan.”

Karina: “Ik had de tranen in de ogen. Aan de finish bleven de tranen maar stromen.”

Jullie hebben hem als kind nooit ‘gepusht’ in het wielrennen.

Karina: “Inderdaad, neen.”

Claus: “In zijn jeugd reden al veel kinderen in het Deense peloton die zich professioneel lieten begeleiden met speciaal eten en drinken. Jonas heeft toen nooit zoiets gedaan. We wilden dat niet als ouders. Als je kind bent, is het belangrijk dat je een kind bent.”

Karina: “Dan moet de sport gewoon fun zijn.”

Volledig scherm © Photonews

De kost van mama is misschien ook gewoon beter?

Claus: “Natuurlijk moet je goed eten.”

Karina: “Maar we maakten geen proteïneshakes voor hem als kind klaar.”

Claus: “En Jumbo-Visma hield daar wel van, dat ze nog vele schroeven aan Jonas hadden om aan te draaien.”

Karina: “Ook al was hij goed, er was altijd nog ruimte om te verbeteren.”

Vanwaar komt zijn fietspassie?

Karina (kijkt naar Claus): “Van jou.”

Claus: “Van mij. Weet je, in 2008 startte de Ronde van Denemarken hier dichtbij in Thisted. Jonas en ik gingen daarheen om te kijken. Hij keek met grote ogen naar alle professionele renners. Toen spraken we met de lokale wielerclub. Zij hebben drie of vier fietsen die een jonge renner kan lenen. Zo is Jonas begonnen. En kort daarna was er al een medaillerace voor jonge renners die nog niet echt gestart zijn. Hij eindigde daarin als tweede en kreeg al een kleine medaille. Hij was tien of elf jaar oud. Als we met de auto terug naar huis reden, keek hij de hele tijd met zijn ogen naar de medaille...”

Volledig scherm © Photonews

Er bestaat een foto van papa Claus met de kleine Jonas in België aan de Bosberg. Hoe zijn jullie daar beland?

Claus: “Dat was een trainingskamp. Michael Valgren (Deens profrenner, red) reed ook in ons team, hij was vier jaar ouder. We reden de klimmetjes in de streek rond Geraardsbergen, rond ‘De Muur’.”

Karina: “Jonas hield ervan om in groep te trainen. Ook al was hij toen nog erg jong, de andere renners namen hem onder hun vleugels.”

Volledig scherm © Photonews

Claus: “In het begin had hij het soms moeilijk om te volgen. Maar hij bleef altijd proberen.”

Karina: “Ja, hij maakte altijd de inspanning.”

Claus: “Daar hield ook Jonas van in de wielerclub, dat ze hem hielpen.”

Vroeger leek zijn lichte kleine gestalte een handicap, is het ironisch dat dat nu een groot voordeel als klimmer in de bergen is.

Karina: “Ja, iedereen in Denemarken vergelijkt Vingegaard met een sprookje van Hans Christian Andersen, als het lelijke eendje dat uitgroeit tot een mooie zwaan. Niemand kan geloven wat nu gebeurt.”

Claus: “Al hoopten we er wel op dat hij dit zou kunnen. In de trainingskampen kon je vroeger al zien dat hij iets extra kon in de bergen. Hij was misschien niet zo goed in Denemarken, maar in de bergen was hij de koning.”

Hoe is zijn relatie met Wout van Aert. Na de tijdrit gaven ze elkaar een high five.

Claus: “Ik denk dat ze goede vrienden zijn. Iedereen in het team van Jumbo-Visma verstaat mekaar.”

Karina: “Voor Jonas is dat heel belangrijk. Hij moet zich op zijn gemak voelen om op zijn best te zijn. Jumbo-Visma zorgt ervoor dat hij zich goed in zijn vel voelt. Als mensen iets naar zijn hoofd zouden schreeuwen of hem met de vinger wijzen, dan zou hij niet goed presteren.”

Hij is heel gevoelig?

Karina: “Ja.”

Claus: “Wij ook. De appel valt niet ver van de boom. Dat zag je ook bij de start van de Tour in Denemarken dit jaar. Jonas kreeg tranen in de ogen van alle aanmoedigingen.”

Katrina: “Ja, hij kwam amper uit zijn woorden omdat hij zo ontroerd was. Hij was overdonderd door alle steun.”

Hoe schat je de impact van de Tour-zege op zijn persoonlijkheid in? Zal hij moeilijk met de roem kunnen omgaan?

Karina: “Hij houdt niet zo van de spotlights, maar hij weet dat dit ‘part of the game’ is. Ik denk dat Jumbo-Visma hem in dat aspect ook geholpen heeft. Maar ik heb geen schrik dat hij zal veranderen. Hij houdt zijn voeten op de grond.”

Claus: “Dat is zeker.”

Karina: “Hij zal nu niet gaan vliegen en denken: ‘Ik ben de koning’.”

Welke rol speelt zijn vrouw Trine in zijn evolutie?

Claus en Karina: “’Ik denk dat zij een grote steun is en een klankbord. De familie, Trine en zijn dochtertje Frida betekenen alles voor hem.”