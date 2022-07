Ouders van superknecht Nathan Van Hooydonck apetrots na exploot in Tour: “Teruggevochten na zwaar verlies in privéleven”

TOUR DE FRANCE Al meer dan twee minuten achter­stand, maar Jum­bo-Vis­ma blijft geloven in Roglic als kopman: “Niemand vecht zoals Primoz”

Jumbo-Visma blijft geloven in Primoz Roglic (32). De Sloveen blijft net zoveel kopman als Jonas Vingegaard (25) in deze Tour, ook al heeft hij al twee minuten extra aan de broek. “Primoz is de beste renner van de wereld. Zo iemand geef je niet snel op.”

