Oppermachtige Pogacar, indrukwekkende Van der Poel en herboren Cavendish: dit waren de beste Gouden Tour-renners in de eerste week

Tour de FranceNa een eerste week vol valpartijen en de suprematie van Tadej Pogacar is het vandaag de eerste rustdag in de Tour de France . Wie waren tijdens deze eerste negen etappes de tien best scorende renners in de Gouden Tour ? Wij maakten een overzicht.

1) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, 30 miljoen) - 201 punten

De logische nummer één na acht dagen koers. De 22-jarige Sloveen degradeerde de tegenstand en lijkt nu al zo goed als zeker van de eindwinst. Heel wat deelnemers aan de Gouden Tour geloofden in Pogacar, maar niet iedereen was overtuigd. Dankzij zijn indrukwekkende prestaties kon hij toch nog wat Gouden Tour-deelnemers overhalen. 435 spelers voegden de gele trui nog toe aan hun ploeg.

Volledig scherm © BELGA

2) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 196 punten

De Nederlander van Alpecin-Fenix reed zes dagen rond in de gele leiderstrui en won op een indrukwekkende manier de tweede rit met aankomst op de Mûr-de-Bretagne. Van der Poel besloot zondag nog voor de start om uit de koers te stappen en zal dus geen punten meer kunnen scoren.

Volledig scherm © BELGA

3) Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step, 26 miljoen) - 154 punten

De wereldkampioen maakte het zegegebaar in de openingsrit en veroverde meteen de eerste gele trui. Nadien probeerde hij het wel nog, maar winnen lukte niet meer. Alaphilippe is niet goedkoop, maar is zijn prijs meer dan waard. Nu Van der Poel de Tour verlaat, kan Alaphilippe een waardig alternatief zijn. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step zal zeker nog eens willen uitpakken en is en blijft een klasbak.

Volledig scherm © Photo News

4) Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma, 18 miljoen) - 124 punten

De grootste verrassing in de top tien? Het Deense toptalent ging als luxeknecht van Roglic van start, maar is door het wegvallen van de Sloveen plots kopman. Naast een uitstekend klimmer is Vingegaard ook een goede tijdrijder. De renner van Jumbo-Visma staat vierde in het klassement op veertien seconden van de derde, Rigoberto Uran. 471 Gouden Tour-spelers grepen al in en staken Vingegaard tijdens deze eerste week in hun ploeg. Zijn kopman Primoz Roglic is na Caleb Ewan de renner die het meest uit een Gouden Tour-ploeg verdween. Maar liefst 2.379 mensen ruilden Roglic in voor een andere renner.

Volledig scherm © Photo News

5) Mark Cavendish (Deceuninck-Quick.Step, 16 miljoen) - 123 punten

Zonder twijfel het koopje van de eerste negen Tour-ritten. De snelle Brit is weer helemaal terug. Hij won deze Tour al twee etappes en zijn honger lijkt nog niet gestild. Cavendish maakt ook van de groene trui een doel en lijkt dus nog heel wat punten te kunnen verzamelen. Kan hij het record van Eddy Merckx evenaren en misschien wel verbeteren? De Kannibaal won 34 etappes in de Tour. Cavendish heeft er nu 32. Lukt het deze Tour nog?

Volledig scherm © ANP

6) Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix, 24 miljoen) - 122 punten

Alpecin-Fenix won met Van der Poel en Merlier al twee etappes, maar ook onze jonge landgenoot Jasper Philipsen was er twee keer dicht bij. Philipsen strandde twee keer op de dichtste ereplaats. Ook een derde plaats heeft hij al te pakken. Het Gouden Tour-deelnemersveld gelooft nog in een etappezege voor Philipsen. Hij is na Carapaz en Merlier de derde meest getransfereerde renner. Met de opgaves van Van der Poel en Merlier is hij de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix.

Volledig scherm © Photo News

7) Wout van Aert (Jumbo-Visma, 28 miljoen) - 121 punten

Wout van Aert heeft nog geen ritzege beet, maar was er al een paar keer dicht bij. Tot zondag stond hij nog tweede in het algemeen klassement en streed hij volop voor de gele leiderstrui. Onze Belgische kampioen wil met een ritzege afzakken naar de Olympische Spelen in Tokio en is dus het overwegen waard, mocht u hem nog niet in uw ploeg opgenomen hebben.

Volledig scherm © Photo News

8) Alexey Lutsenko (Astana, 19 miljoen) - 113 punten

Hij valt misschien iets minder op, maar Alexey Lutsenko is aan een zeer constante Ronde van Frankrijk bezig. De Kazach stond tot voor kort op een mooie derde plaats in het algemeen klassement. Na de zware Alpenrit van zondag is hij evenwel teruggezakt naar de achtste plaats. Lutsenko is een rare vlerk die zomaar eens kan uitpakken met een fantastisch nummer.

Volledig scherm © Photo News

9) Sonny Colbrelli (Team Bahrain Victorious, 23 miljoen), 112 punten

Colbrelli won in de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk een etappe en de groene trui in het Critérium du Dauphiné en ook in de Tour is hij sterk bezig. De Italiaanse kampioen kwam er nog niet echt aan te pas in de vlakke ritten, maar als je als sprinter derde wordt in een bergetappe, sprokkel je natuurlijk ook punten. Colbrelli doet volop mee in de strijd voor groen en gaat dus zeker nog punten scoren.

Volledig scherm © Photo News

10) Richard Carapaz (INEOS Grenadiers, 28 miljoen) - 106 punten

De Ecuadoraanse klimgeit lijkt de voornaamste uitdager te worden van Tadej Pogacar. De winnaar van de Ronde van Italië van twee jaar geleden probeerde al enkele keren tijd terug te winnen en van Pogacar weg te rijden, maar hij liep telkens op een counter. Carapaz is wel iemand die durft aan te vallen en zo nog belangrijke punten kan verzamelen. Nu Thomas, Porte en Geoghegan Hart geen goed klassement meer kunnen rijden, is hij de uitgesproken koman.

Volledig scherm © Photo News

