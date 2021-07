Opnieuw problemen in de Tour: truck reed zich vast op Côte de Mont-Sassonex en blokkeerde de weg

Tour de FranceDe renners zijn momenteel bezig aan de achtste etappe in de Tour de France. Met drie cols van eerste categorie in de laatste vijftig kilometer belooft het een lastige etappe te worden. Een beklimming die ze moeten trotseren, is de Côte de Mont-Sassonex. Een uur voor de passage van de renners was de weg nog volledig geblokkeerd door een vrachtwagen die zich had vastgereden. Gelukkig is de truck toch op tijd weggeraakt en kunnen de renners zonder problemen passeren.