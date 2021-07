Opnieuw geschoten, weer mis: Belgisch trio grijpt naast laatste kans voor vluchters

Jasper Stuyven • 2de poging • 10de: “Gewoon niet goed genoeg”

Jasper Stuyven (29) schoof in rit zeven ook al mee in die monsterontsnapping met 25 in de langste rit van de Tour en toen finishte hij als tweede achter... Mohoric. Vandaag kon hij zich heel moeizaam verzoenen met zijn tiende plek. “Het was niet goed genoeg. Pech. Wat wil je dat ik zeg?” Het moest even bezinken bij de winnaar van Milaan-Sanremo. “Ik ben uiteraard ontgoocheld. Dan krijg je eens de kans en dan rijdt iedereen mekaar piepedood. Op een heel vervelend moment sluipt Mohoric weg en dan weet je dat hij motoren voor zich zal krijgen en het heel erg lastig wordt om hem nog bij de kraag te vatten. We keken allemaal naar mekaar.” Stuyven kreeg in de finale geleidelijk aan in de gaten dat het niet voor hem zou zijn. “Ik voelde vlak voor Mohoric wegreed dat ik geen superdag had, maar ik denk dat dat voor iedereen gold. Politt, Valgren, Turgis, Laporte... er zat geen enkele pannenkoek vooraan. Het is niet meer dan normaal dat de snee er na drie weken koersen niet meer echt op zat. Ik koers om te winnen en dat zat er niet in, ereplaatsen heb ik al genoeg behaald in de Tour. Dus baal ik, ja.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Edward Theuns • 3de poging • 6de: “Beste heeft gewonnen”

Ploegmaat Edward Theuns (30) kon zich net iets makkelijker neerleggen bij zijn zesde plek in Libourne. Voor hem was het al de derde keer in deze Tour dat hij meedong naar de zege in de goede vlucht. Alleen koopt hij ook niet veel met een zesde en zevende plaats. “Dit was onze laatste kans. We kunnen niet anders dan ons erbij neerleggen dat het niet voor dit jaar is.” Theuns begreep al snel in de wedstrijd dat hij niet meteen in aanmerking kwam voor de overwinning. “Als je daar zit, ga je ervoor, maar als je bijna een uur aan 55 à 60 per uur moet vlammen om weg te raken, hakt dat er wel in. Objectief bekeken, heeft de beste gewonnen. Als je 30 kilometer voorop kan blijven mét tegenwind, dan ben je waarschijnlijk de sterkste.” Voor Theuns stond er lange tijd een vraagteken achter zijn naam in de Tour-selectie van Trek-Segafredo. Uiteindelijk toonde hij zich toch. «Ik denk dat ik niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden hoef te zijn met mijn Tour. Het is een opsteker dat ik in de laatste rit waar het kon nog mee zat. Ik denk dat ik mezelf voor deze Tour een 7 op 10 zou geven omdat ik toch wel kwaad op mezelf was na de rit die Politt won. Toen had ik het anders moeten aanpakken.”

“Natuurlijk zijn we enorm ontgoocheld”, verklaarde Edward Theuns na aankomst. Ze waren bij Trek-Segafredo dan ook met z’n drieën mee in de ontsnapping. “Vandaag was onze laatste kans om iets te proberen. We wilden geen vrede nemen met een massasprint. We wilden dan ook gebruik maken van die laatste kans, maar dat is helaas niet gelukt. We hadden numeriek overwicht, maar als je niet sneller kunt, kan je niet sneller.”

Aan het einde van de Tour begint de vermoeidheid zijn tol te eisen, gaf Theuns nog aan: “Of het beter had gemoeten? Goh, we hebben geprobeerd. Het is het einde van een zware Tour en het was warm. Er was opnieuw veel snelheid en gevecht nodig om weg te geraken. Dat kost krachten. Dan komen op het einde de beste renners altijd naar voren.” Mohoric heeft de ritwinst dan ook allesbehalve gestolen volgens Theuns: “Er zijn dertig of veertig aanvallen geweest, dat is zeer veel om te pareren. Dat hakt er in, ik zat echt op de limiet. Mohoric rijdt dan dertig tot veertig seconden weg met tegenwind en blijft voorop, dan ben je de sterkste. We hebben achter hem nog even rondgedraaid, maar kwamen helaas te kort.”

Theuns blikt met gemengde gevoelens terug op zijn Tour: “Ik heb wel getoond dat ik in orde was. In die ene rit die Pollit won, was ik wel teleurgesteld. Daar had ik het gevoel dat er veel meer in zat. Vandaag moet ik eerlijk zijn: ik zat op de limiet. Ik heb de Tour vrij goed overleefd, het is zwaar geweest. Ik had gehoopt om eens echt te kunnen meedoen voor een ritoverwinning, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik ben niet ontevreden, maar ook niet super tevreden.”

Volledig scherm © BELGA

Brent Van Moer • 4de poging • 17de: “Ik was niet top”

Brent Van Moer (23) heeft een naam voor zichzelf gemaakt in de Tour. Als hij na zijn straffe ritzege in de Dauphiné nog niet bij het grote publiek bekend raakte, dan heeft hij daar de voorbije weken zeker verandering in gebracht. Vier keer ging hij mee in de aanval. Goed voor in totaal 578 aanvalskilometers. Alleen Mohoric en Bonnamour zaten vaker in de frontlinie te koersen. Vooral na de rit naar Fougères, waarin hij pas op enkele hectometers van de meet moest plooien voor het peloton, ging hij over de tongen. Vandaag zat hij er ook bij, maar hij strandde op plek 17. “Ik raakte al vroeg betrokken bij die val. Dat was mijn eigen schuld. Ik sukkelde in de graskant en kon niet meer overeind blijven. Ik was nochtans graag mee geweest met de initiële vlucht van zes. Gelukkig konden we er nadien nog met een grote groep naartoe rijden. Toen dat stroef liep, splitste het opnieuw op. Daar heb ik veel krachten verloren.” Van Moer probeerde nog wel mee te glippen, maar uiteindelijk moest hij laten gaan. “Ik was niet top vandaag”, legt hij uit. “Die val heeft zeker niet geholpen, maar ook de vermoeidheid eist zijn tol in zo’n 19de rit.”

Volledig scherm © Photo News

