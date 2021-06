Opnieuw drama in Tour: gehavende Roglic verliest veel tijd, game over voor Ewan

Tour de France Mama Corinne Poulidor en papa Adrie van der Poel trots op hun zoon: “Moeilijk te beschrij­ven hoe diep de emoties gingen”

14:12 Speciale dag voor de familie Poulidor-Van der Poel. Mathieu van der Poel slaagde gisteren in iets wat zijn ‘papi’ nooit lukte: geel pakken in de Tour. Adrie van der Poel: “Het maakt wat los, hé. We zijn uiteraard trots.”