Opnieuw drama in de Ronde van Frankrijk: Roglic en talloze anderen gaan tegen de grond

Tim Merlier won de derde etappe in de Ronde van Frankrijk, maar de etappe gaat vooral de geschiedenisboeken in als een rit vol valpartijen. De grote favoriet Primoz Roglic ging als eerste tegen de grond en verloor enorm veel tijd. Eventjes later was het opnieuw prijs. Arnaud Démare was het voornaamste slachtoffer. En als dat nog niet allemaal genoeg was, vielen in volle sprint ook Ewan en Sagan hard. Het wordt wonden likken voor vele renners. Afwachten of we morgen iedereen aan de start krijgen.