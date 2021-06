Op zoek naar de roots van Tourwinnaar Pogacar in Slovenië: “Soms ging Tadej op zijn eenwieler naar school”

Tour de France Verschil­len­de tijdritpak­ken van Roglic en Van Aert ‘talk of the town' in Tour: “En plots naaien ze je even snel in een pakje van de organisa­tie”

19 september Ook vandaag weer heel wat ogen op Jumbo-Visma in de Tour. Primoz Roglic kan zijn eindzege veiligstellen en tegelijk misschien een gooi doen naar de dagzege. Daarvoor moet hij wel afrekenen met ploegmaats Wout van Aert en Tom Dumoulin, die in tegenstelling tot Roglic in het tijdritpak van de ploeg kunnen rijden. Roglic start als gele trui in een pak dat aangeleverd werd door de organisatie. En dat kan wel een verschil maken.