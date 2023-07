Op stap in Saint-Léonard-de-Noblat, waar Poulidor god is en Van der Poel ‘s zomers op vakantie ging: “Het wordt geen gemakkelijke dag voor Mathieu”

Pogacar weer op niveau, maar victorie kraaien hoeft niet: waarom Vingegaard nog steeds in het voordeel lijkt

Tadej Pogacar (24) - en met hem de ‘neutrale’ wielerfan - noemde zijn tiende ritzege in de Tour “een enorme opluchting.” Het tijdsverlies van woensdag blijkt een offday, zonder vervolg. Dit was de ‘normale’ Pogacar. De Tour is (even) gered, maar hoerastemming is overbodig. De Sloveen moet nog steeds tijd goedmaken en het parcours speelt in zijn nadeel.