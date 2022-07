Op recordkoers: Van Aert rondt nu al magische kaap van 300 punten, ziet tegenstand verstommen en kan volgende week dinsdag zeker zijn van groen

TOUR DE FRANCEDe magische kaap van 300 punten is gerond. En het vijandig spervuur verstomt. Wout van Aert (27) ziet de rode loper naar het groen in deze Tour de France breed voor zich uitgerold. Berekend gokje: uiterlijk volgende week dinsdag, in het zicht van de Pyreneeën, is de buit binnen. Op naar een recordscore die de huidige 477 van Sagan in 2018 overtreft?