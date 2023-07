Op maat van Vingegaard of Pogacar? Waarom kan fietswissel cruciaal zijn? En wat zeggen de cijfers? Vijf vragen over de tijdrit die de Tour kan bepalen

KIJK. Jum­bo-Vis­ma dient klacht in tegen supporter die selfie wou nemen en zo massale val veroorzaak­te: “We zijn het aan de renners verplicht”

En opnieuw liep het mis. In het eerste deel van de vijftiende etappe van de Tour de France kwam het zondag tot een massale valpartij in het peloton door toedoen van een supporter. Samen met Sepp Kuss was Nathan Van Hooydonck een belangrijk slachtoffer - gelukkig zonder nare gevolgen. De toeschouwer die de grote valpartij veroorzaakte, is inmiddels geïdentificeerd. Jumbo-Visma dient klacht in tegen de fan.