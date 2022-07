Ook vandaag geen beterschap bij Van der Poel, die al snel gelost werd: “Paar keer gedacht aan afstappen”

De zesde etappe was er eentje op zijn lijf geschreven, maar Mathieu van der Poel is deze Tour zichzelf niet. Dat werd vandaag andermaal pijnlijk duidelijk - terwijl Wout van Aert met het peloton speelde, werd de Nederlander al in de beginfase gladjes uit de wielen gereden. “Dit was een lange dag voor mij”, begon Van der Poel in Longwy de nuchtere analyse van zijn dag. “Wat ik dacht toen ik gelost werd? Niet veel, op dat moment. Ik hoopte gewoon dat het snel rustiger zou worden. Ik heb een paar keer getwijfeld om af te stappen, maar heb toch maar verder gereden. Het was geen leuke dag. We hebben gisterenavond wel besproken om eventueel te stoppen, ja. Maar goed, als ik nu was gestopt, had het na twee dagen thuis al gewrongen.”

De vraag werpt zich steeds meer op: is het nog wel zinnig om verder te rijden, met deze vorm? “Tegen beter weten in wil ik het nog wel even proberen en hopen op beterschap, maar als het morgen nog zo is, blijf ik niet nog een dag aanklampen. Als je bij de eersten gelost wordt in een vlakke etappe, weet je dat er iets niet goed zit. Ik weet zelf ook niet wat de oorzaak is, anders zou het makkelijker zijn om het een plaats te geven. Qua training heb ik alleszins niet te weinig gedaan na de Giro. Misschien was de hoogtestage wel belastend. We wisten dat de Giro en de Tour geen makkelijke combinatie was, maar dat het zo zou tegenvallen, had ik ook niet verwacht. Er was die kans op roze en ik wou de Giro uitrijden, maar hier staan we nu. Ik kan er niks meer aan veranderen.”