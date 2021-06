Ook Van der Poel niet bij machte Alaphilippe te volgen: “Ik was gewoon niet goed genoeg”

Tour de France Wout van Aert blikt vooruit naar eerste rit en mikt hoog: “Natuurlijk denk ik aan geel”

24 juni Schoon volk komt altijd te laat. Wout van Aert (26) kwam een minuutje na zijn Jumbo-collega’s aan op de persconferentie voor de Tour de France. Ach, het is niet nu dat hij de snelste moet zijn. “Het wordt meteen survival of the fittest.”