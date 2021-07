Ook Nederlanders in de ban van kabinetstuk Van Aert: “Wout is gewoon een fenomeen, een ster”

Wie gisteren glunderen opzocht in de Van Dale, kreeg een foto van Merijn Zeeman te zien. De Nederlandse ploegleider van Jumbo-Visma liep over van trots. Zijn geteisterde team – gisteren viel na Roglic en Gesink ook Martin nog uit – pakte dan toch nog uit en meteen op historische manier. “Je hebt een paar echte sterren in het wielrennen en Wout hoort daarbij”, klonk het bij Zeeman. “Hij kan veel verschillende dingen en het is prachtig om zo iemand in het team te hebben. ’s Ochtends gaf hij aan dat hij wel wat van deze rit wou maken. Het was de bedoeling dat hij mee zou gaan om eventueel in de eindfase Vingegaard nog te kunnen bijstaan. Dat lukte dus ook, maar aan de auto kwam hij zeggen dat hij zich super voelde. Toen ze met vijf minuten voorsprong de tweede portie Ventoux aanvatten, begonnen we erin te geloven. Met de wattages die Wout op een goede dag trapt en rekenend op de wattages die Pogacar in de achtervolging zou trappen, was er wel wat mogelijk.”

Alleen blijft het natuurlijk ongezien dat een klassiek renner, een sprinter, een tijdrijder ook op één van de meest sadistische klims in de Tour iedereen te snel af is. Inclusief specialisten als Alaphilippe, Mollema of Dan Martin en pluimgewichtjes als Elissonde. “Er zaten echt wel goede klimmers vooraan. Wout weegt ongeveer 80 kg, die stijgingspercentages van 11 procent zijn voor hem zeker geen cadeau, maar dan rijdt hij iedereen eraf, inclusief een klimmertje als Elissonde. Die mag dan misschien wel 20 kg minder wegen, maar een motor als Wout heeft hij niet. Het was echt een voorrecht om dit te mogen meemaken. Hij deed het geweldig: blijven drinken, blijven koelen en wij hebben hem gecoacht zoals we dat konden. Hij heeft al zoveel gegeven in die eerste week en om dan de mooiste rit in de Tour zomaar te winnen… Wout is gewoon een fenomeen, een ster”, besluit Zeeman.

Ploegmaat Steven Kruijswijk viel zijn ploegleider even voorbij de finish in de armen. De Nederlander die als luitenant van Roglic aan de start kwam, deelde ook al in de malaise. Hij rijdt met een gehavende middenvinger rond na een val. “Het mocht wel eens meezitten”, zei Kruijswijk. “We zijn Tony nog kwijt geraakt vandaag. De ellende bleef maar komen. We hebben ons mooi weer opgericht. Het was heel lang lastig om hiermee om te gaan, al die frustraties. We hebben het toch weten om te draaien en de koppen staan nog goed voor wat nog komt.”

Bauke Mollema zat mee in de vlucht en had met Bernard en Elissonde nog twee ploegmaats in steun, maar ook met zijn drietjes kregen ze Van Aert niet klein. Elissonde en Mollema moesten vrede nemen met plek twee en drie. Mollema had er absoluut geen moeite mee om zijn meerdere te erkennen in Van Aert. “De Ventoux is een eerlijke klim, dus ik kan er vrede mee hebben. Hij was echt de sterkste. Zelfs mt superbenen die volstonden om bij hem te blijven, klopt hij me toch gewoon in de sprint. (grijnst) Wout is echt geen gewone. Ik stond er niet eens bij stil, maar een dag eerder werd hij nog tweede in een massasprint tegen Cavendish, echt een hele speciale die Van Aert.”

