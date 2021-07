Ook Lance Armstrong onder de indruk van Van Aert: “Ik heb er geen woorden voor”

Lance Armstrong is niet meer welkom in de Ronde van Frankrijk, maar dat weerhoudt de Amerikaan er niet van om in z’n podcast ‘The Move’ de koers te analyseren. Woensdag kon Armstrong uiteraard niet om het exploot van Wout van Aert heen. “De Mont Ventoux is in mijn ogen de meest iconische beklimming van Frankrijk. Normaal doen ze die één keer en komen ze aan op de top, maar nu werd hij twee keer beklommen. Wat Wout van Aert gisteren deed... Ik heb er geen woorden voor”, was Armstrong vol lof.

“Het is één ding om mee te gaan in de ontsnapping”, ging de oud-renner verder. “Natuurlijk kan Van Aert een rit winnen vanuit de ontsnapping. Maar in die groep zaten steengoede renners. Bauke Mollema kwam in het verleden naar de Tour om top tien of zelfs top vijf te rijden, hij werd ook al zesde. En die rijdt Van Aert zo uit het wiel. See you in the douches. Dit is een veldrijder!”