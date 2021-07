Ook in massaspurt lukt het (nog) niet voor Van Aert: “Zwaardere ritten zijn meer in mijn voordeel”

Volledig scherm © Photo News

In het openingsweekend beperkte hij bergop de schade voor het geel. De eerste sprintetappes spaarde hij zich voor de tijdrit en een eventuele gele trui. Dat lukte niet. Dus probeerde Wout van Aert nu op een derde verschillende manier een rit te winnen. Een massasprint. Daar moest hij wel helemaal alleen zijn weg zoeken. In de laatste kilometer laveerde hij van wiel naar wiel, op zoek naar de ideale positie om de sprint aan te gaan. Maar alleen is maar alleen.

Quote Het zit nog wel ergens, maar ik heb het niet kunnen laten zien Wout van Aert

“Ik zat niet genoeg vooraan”, zei hij achteraf. “Ik dacht eigenlijk dat je in de laatste rechte lijn niet meer kon opschuiven. Daarom had ik Mike Teunissen, die me naar de meet zou brengen, achtergelaten. Maar we hadden beter wel samengewerkt, want er was toch genoeg ruimte om naar voren te komen. Nu probeerde ik zelf mijn weg te zoeken. Eerst zat ik te veel in de wind en op het einde moet ik nog in de remmen door een zwieper. Ik lag al tien fietslengten achter toen ik nog moest beginnen aan mijn sprint.”

Dat was te veel om een echt topresultaat te halen. Terwijl Cavendish, Philipsen en co een trechter vormden voor hem, moest Van Aert ook nog even de benen stilhouden. “Ik zat niet goed genoeg geplaatst en moest eens vol in de remmen.” Het gevolg: een achtste plaats. Zeker niet dramatisch, en al zeker niet in deze omstandigheden. Maar toch: niet de plaats waarop hij had gehoopt. Maar veel zorgen maakt Van Aert zich daar niet om. “Ik kon er niet uithalen wat er inzat. Het zit nog wel ergens, maar ik heb het niet kunnen laten zien.”

Afwachten met Roglic

Van Aert zal zich de komende twee weken mogelijk wel blijven mengen in de sprintetappes. Maar de situatie van zijn ploeg Jumbo-Visma is anno 2021 wel helemaal anders dan een jaar geleden. Toen vormde de Nederlandse formatie met voorsprong het meest dominante blok. Kopman Primoz Roglic reed ook omzeggens de hele Tour in de gele trui – tot de beruchte tijdrit naar Planche des Belles Filles. Deze Ronde van Frankrijk loopt heel wat minder voor Jumbo-Visma. Geteisterd door valpartijen. Een kopman die al 1 minuut en 48 seconden achterstand telt op topfavoriet Tadej Pogacar. Dat zorgt voor meer vraagtekens over hoe Van Aert z’n rol er exact zal uitzien in de rest van de Tour.

“Het is een andere situatie als vorig jaar. Het is afwachten hoe goed Primoz gaat herstellen. Als het van mij afhangt, wil ik natuurlijk een rit proberen te winnen. Ik denk dat zwaardere ritten in mijn voordeel spelen. Als het onderweg lastiger is, is het beter voor mij.”

Volledig scherm © Photo News

Weinig speelruimte

Dat treft. Morgen staat er een monsterrit van 250 kilometer op het programma. Daarbij zo’n 3.000 hoogtemeters. De moeilijkheidsgraad kan moeilijk meer ‘lastig’ worden genoemd voor het ‘te lastig’ wordt. Op papier zou het Van Aert moeten liggen. Alleen staat hij nog steeds slechts 30 seconden achter Mathieu van der Poel in het algemeen klassement. De kans dat de mannen van Alpecin-Fenix Van Aert laten meeschuiven in een ontsnapping, is bijna onbestaande. Dus zal hij er al op moeten rekenen dat het, ondanks de hoge moeilijkheidsgraad, toch een veredelde sprint wordt.

“Aan geel denk ik echt niet meer. De twee jongens voor mij (Van der Poel en Pogacar, red.) gaan het niet zomaar laten liggen. Ik hoop vooral dat Primoz goed kan herstellen. Meedoen voor ritwinst? Dat misschien. Voor ploegen als die van Peter Sagan, Michael Matthews en Sonny Colbrelli zijn er wel niet zoveel kansen in deze Tour om de echte sprinters eraf te rijden. Zij zullen er dan ook alles aan doen om het tot een sprint te laten komen. Maar eerst moet ik die zware rit overleven.”

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.