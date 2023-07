Ook Armstrong begrijpt tactiek van Jumbo-Visma niet: “Ik snap niet waarom Vingegaard niet gewoon even de kop nam”

“ Vingegaard en Jumbo-Visma hebben een fout gemaakt.” Ook Lance Armstrong heeft een duidelijke mening over de finale van de tweede etappe in de Tour , gisteren. De Amerikaanse ex-renner vindt dat de Deen ploegmaat Wout van Aert een dienst had moeten bewijzen. “Het is in Vingegaards belang dat Van Aert vroeg in de Tour een etappe wint.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. De hoogtepunten van de tweede rit in de Tour

De tweede etappe in de Tour is er eentje die bijgebleven is - zoveel is duidelijk. Wout van Aert overleefde het klimwerk en was klaar om een hand uit te steken naar de ritzege, maar onze landgenoot werd de loef afgestoken door een sluwe én sterke Victor Lafay, die het haalde na een late uitval. Voor velen was Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard kop van Jut - de titelverdediger stak namelijk geen handje toe voor z'n ploegmaat. Misschien maakte dat wel het verschil tussen winst en verlies.

Iedereen heeft wel een mening over de fase. Zo ook ex-renner Lance Armstrong, die voor het Deense BT zijn licht laat schijnen op de Tour. “Ik begrijp echt niet wat er in de laatste kilometers gebeurde”, aldus de Amerikaan. “Het plan van Jumbo-Visma was dat Van Aert zou winnen. Maar toen Lafay wegschoot, was er alleen nog Kelderman om hem terug te halen.”

Het is in Vinge­gaards belang dat Van Aert vroeg in de Tour een etappe wint, zodat hij tevreden is Lance Armstrong

En ook Armstrong is van mening dat Vingegaard daar iets had kunnen doen. “Ik snap niet waarom hij in de laatste 300 à 400 meter niet gewoon de kop nam. Dat zou de overwinning voor Van Aert hebben opgeleverd. Vingegaard had het zeker kunnen doen, hij heeft er de benen voor. Het was een fout van hem en het team.”

Armstrong kijkt daarbij naar het grotere plaatje voor het vervolg van de Tour. “Het is in Vingegaards belang dat Van Aert vroeg in de Tour een etappe wint, zodat hij tevreden is. Dan kan hij zich voor de volle 100 procent concentreren op het helpen van Jonas.”

Volledig scherm © AP

Het thema werd ook aangesneden in ‘The Move’, de podcast waar Armstrong dagelijks de etappes van de Tour analyseert met ex-ploegmaat George Hincapie. Die laatste vond dat een deel van de verantwoordelijkheid ook bij Van Aert lag. “Het is heel makkelijk om kritiek te geven, maar ik denk dat Wout iets te veel vertrouwen had. Hij haalde Skjelmose en Pidcock terug, maar volgens mij maakt hij vlak voor de laatste kilometer de grootste fout.”

“Kelderman nam de leiding”, legt Hincapie uit. “En wat doet Van Aert? Hij zet zich als eerste in het wiel. Eigenlijk zou hij daar de anderen moeten laten inschuiven en iets verder naar achteren moeten zitten. In het ergste geval volgen ze Kelderman niet en wint hij de rit, maar zo zou Van Aert veel meer controle en overzicht gehad hebben. Vanuit de positie waarin hij nu zat, kon hij nooit reageren op de snelheid waarmee Lafay van achteruit kwam.”

KIJK OOK. Van Aert gooit drinkbus tegen de grond na tweede plaats

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.