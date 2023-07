Ooit won hij vier keer de Tour, nu krijgt Froome veeg uit de pan van... eigen ploegbaas: “Hij is zijn geld nog niet waard geweest”

Hoe zou het nog zijn met Chris Froome (38)? Ooit won de Brit nog vier keer de Tour , maar dit jaar haalde hij niet eens de selectie van Israel-Premier Tech. In een interview met ‘Cycling Weekly’ is ploegbaas Sylvan Adams kritisch voor zijn renner. “Het maakt ons niet uit wat hij zeven jaar geleden gepresteerd heeft, het gaat erom wat hij nu doet.”

Chris Froome is aan z'n derde seizoen in dienst van Israel-Premier Tech bezig, nadat de steenrijke Israëlisch-Canadese teameigenaar Sylvan Adams hem eind 2020 weghaalde bij Ineos Grenadiers. Een gewaagde zet, want op het moment dat de ploeg de komst van de Brit officieel bekendmaakte, was Froome pas terug na een maandenlange revalidatie na zijn horrorcrash tijdens de Dauphiné van 2019. Desondanks bood Adams Froome een contract “tot het einde van zijn carrière” aan. Bovendien zou de viervoudige Tourwinnaar jaarlijks 5,5 à 6 miljoen euro opstrijken.

Een astronomisch bedrag, maar de prestaties van Froome zijn na z'n zware val nooit meer navenant geweest. Zijn laatste zege dateert van eind mei 2018 - toen hij het eindklassement van de Giro op zijn naam schreef. Vorig jaar was z'n derde plaats in Tourrit naar Alpe d’Huez een zeldzaam lichtpuntje. Maar de voormalige winnaar van de drie grote rondes en tal van rittenkoersen hebben we nooit meer teruggezien.

Volledig scherm Vorig jaar werd Froome nog derde op Alpe d'Huez. © ANP / EPA

Dat geeft ook Sylvan Adams nu voor het eerst grif toe. “Hoe zouden we kunnen zeggen dat we waar voor ons geld hebben gekregen?”, vraagt hij zich af in een interview met ‘Cycling Weekly’. “Chris is geen symbool of PR-machine, we hebben Chris gehaald om onze kopman te zijn in de Tour, maar nu doet hij niet eens mee. Dus nee, ik kan niet zeggen dat hij z'n geld tot nu toe waard geweest is.”

“We namen een risico toen we hem haalden”, beseft Adams. “Maar het ging om de beste ronderenner van zijn generatie, dus was ik bereid het risico te nemen. Onze ploeg werd er bekender door, maar nogmaals: het was geen PR-stunt. Mijn idee was: ‘Wow, we gaan iemand hebben die een rol speelt in het klassement in de Tour.’ Maar dat is niet gebeurd.”

Volledig scherm Sylvan Adams. © AFP

Vorig jaar verscheen Froome dus wel nog aan de start van de Tour, dit jaar haalde hij de selectie niet - tot zijn eigen onvrede. “Het was een grote teleurstelling”, zei hij er zelf over. “Ik had echt het gevoel dat ik terug op de goede weg was en dat ik er fysiek klaar voor was.”

Adams lijkt het daar toch niet helemaal mee eens. “Kijk, ik heb heel veel respect voor Chris. Hij heeft vier keer de Tour gewonnen en ik respecteer zijn prestaties uit het verleden. Maar als we de selectie voor de Tour maken, maakt het ons niet uit wat hij zeven jaar geleden gepresteerd heeft, het gaat erom wat hij nu doet. Hij moet zijn plek verdienen.”

Froome lijkt niet gemist te worden - Israel-Premier Tech won met Woods al een rit -, maar heeftwel al zijn intentie kenbaar gemaakt om volgend jaar weer de Tour te rijden. Afwachten of hij de ploegleiding in 2024 wél kan overtuigen.

Volledig scherm Chris Froome. © AFP