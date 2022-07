Onze vrouw in de Tour ziet een bijzonder ontspannen Kopecky aan de vooravond van de start: “Groen? Denk dat ik spijt zou hebben als ik het niet zou proberen”

Tour de FranceSpanning, gretigheid, trots ook, dat het eindelijk zover is. En héél veel goesting. Het vrouwenpeloton heeft zin in de allereerste Tour de France Femmes, zoveel is duidelijk. De teams zijn voorgesteld, het aftellen kan beginnen. “Groen? Ik zou toch spijt hebben als ik het niet probeer”, zegt Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky (SD Worx) in twee woorden, aan de vooravond van deze Tour de France Femmes? Bijzonder ontspannen. Straf, want ze wéét dat de ogen van alle Belgische wielerfans straks rechtstreeks van Wout Van Aert naar haar zullen overgaan. “Ze mogen kijken (lacht).” Geen druk dus, voelt ze. “Ik denk dat we met zekerheid mogen zeggen dat het straks op de Champs-Élysées op een massasprint uitdraait en dan heb je daar iemand als Lorena Wiebes die de afgelopen week in de Ladies Tour amper te kloppen was. Winnen we niet, dan moeten we ook niet direct panikeren. Dan is het een kwestie van punten te pakken voor groen, bijvoorbeeld.”

Dan toch groene ambities voor Kopecky? “Ik zei vooraf steevast van niet, maar ik had de ritten nog niet bekeken en wist ook niet waar de tussensprints langs het parcours lagen. Ondertussen weet ik hoe het zit. Ik denk dat we er de eerste dagen vol voor moeten gaan en punten moeten sprokkelen. Na vier dagen zien we wel waar we staan. Ik denk dat ik spijt zou hebben als ik het niet zou proberen.”

Waiting game

Absolute topfavoriet deze week is Annemiek Van Vleuten (Team Movistar). Al wil ze die eer niet enkel aan haar adres zien. “We moeten die rol niet enkel reduceren tot mij alleen. Ik heb serieus wat ‘last’ gehad met Marta Cavalli, hoor, tijdens de Giro begin juli. Iederéén staat hier in topvorm. Het draait niet enkel om mij.” De ogen van Van Vleuten blinken. Ze heeft er duidelijk heel veel zin in. “Ik zag het roadbook en dat toverde instant een smile op mijn gezicht. De gele trui zal van schouders wisselen, ik denk dat het publiek heel wat moois te zien zal krijgen. Voor mij wordt het een ‘waiting game’ tot het laatste weekend, waar de twee bergetappes staan ingepland, maar ik moet de hele week alert zijn als ik het wil halen.”

Annemiek van Vleuten.

Regenboog ruilen voor geel

Trots is er bij Marianne Vos van Jumbo-Visma, die in 2013 al bij ASO aanklopte voor een vrouwelijke versie van de Tour. “De tijd gaat snel, hé. Dit is een bijzonder moment. Het kriebelt, net wat ik nodig heb om te racen. Dat de mannen van onze ploeg het zo goed doen nu, geeft dit alles nog extra cachet. Geel? Ik ben realistisch over het klassement. Een etappezege zou al ontzettend mooi zijn.”

Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) tot slot schrijft zichzelf alvast de geschiedenisboeken in als de allereerste regenboogtrui aan de start van de Tour de France Femmes. “Al ruil ik die graag in voor een geel exemplaar, hoor”, grapt ze. De ogen zijn ook op de Italiaanse gericht voor winst in die eerste rit. “Die eerste dag wordt een belangrijke. Echt élk meisje wil die gele trui dragen. Ik verwacht een heel nerveuze en chaotische rit. Wie klopt Lorena Wiebes? We gaan er met ons team alles aan doen, zoveel is zeker.”

Elisa Balsamo.

