Onze man in Frankrijk zag ‘The Wolfpack’ feesten in hotel: “In zo’n fantastische Tour mag er al eens gezongen worden”

Tour de France Wout van Aert, die boete krijgt van wedstrijd­ju­ry, sprint naar tweede plek: “Cavendish is enige sprinter die in zetel naar de finish gaat”

6 juli Zijn benen staven wat hij zelf al aangaf: Wout van Aert (26) is stilaan weer één van de beste renners in het peloton. Het gaat crescendo met zijn conditie, in Valence in de tiende rit van de Tour de France strandde hij op een zucht van Cav. De ontgoocheling was er zeker, maar het gevoel dat hij weer helemaal terug is, stemde hem toch goed gezind. Enig minpunt: Van Aert kreeg achteraf een boete van de wedstrijdjury.