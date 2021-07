Onze columnist Michel Wuyts: “Van Aert is het nu én de toekomst van de wielersport”

Tour de France ‘Wolfpack’ zorgt voor chaos, ‘Cav’ steekt Belgen de loef af én viert dat met de camera: de sleutelmo­men­ten van rit 10 in de Tour

6 juli Na de rustdag van gisteren kregen we vandaag een sprintersetappe in de Tour de France. Met Tosh Van der Sande trok opnieuw een landgenoot in het offensief, maar veel speelruimte kregen hij en medevluchter Hugo Houle niet. Er werd stevig gekoerst - Deceuninck-Quick.Step trok de boel in de finale op waaiers en zorgde zo voor chaos. Mark Cavendish profiteerde daarvan en snelde uiteindelijk naar de zege in Valence. Hieronder kunt u de sleutelmomenten van de etappe nog eens bekijken.