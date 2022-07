Onze chef wielrennen ziet dat we altijd met twee woorden moeten spreken: “Zeggen dat een nieuw dopingspook boven deze Tour hangt is overdreven, maar toch...”

Tour de FranceDe ploeg Bahrain-Victorious is het onderwerp van onderzoek door de Franse politie. Begin deze week was er nog een huiszoeking bij Dylan Teuns, gisteren viel de Deense politie in opdracht van de onderzoeksrechter van Marseille binnen in het hotel van de ploeg in Kopenhagen. Onze chef wielrennen kadert de gebeurtenissen. “De actie van de onderzoeksrechter in Marseille kan misschien dienen als een wake-upcall.”