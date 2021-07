Onze chef wielrennen vindt dat Van Avermaet z’n selectie voor Tokio verdient: “Greg is alive and kicking well”

Tour de France Wout van Aert na achtste plaats in massa­sprint: “Ik zat niet goed genoeg geplaatst”

18:17 Wout van Aert wou zich mengen in de massasprint, maar meedoen voor de overwinning zat er niet in. Onze landgenoot moest tevreden zijn met een achtste plaats in de zesde etappe van deze Tour de France. “Aan geel denk ik niet echt meer.”