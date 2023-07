Onze chef wielrennen over het gebrek aan hulp van Vingegaard voor Van Aert: “200 meter kopwerk, had hij daarmee zijn kansen op geel de nek omgedraaid?”

Wout van Aert precies op tijd klaar voor de Tour: “Het is niet gemakke­lijk geweest dit jaar”

Hij is, zegt Wout van Aert, precies op tijd klaar voor de Tour de France. Als daar in de Ronde van Zwitserland misschien nog twijfel over was, dan bracht het Belgisch kampioenschap afgelopen zondag de bevestiging. Wout van Aert wil ritten winnen. En veel. “Het is niet gemakkelijk geweest dit jaar, hopelijk kunnen we dat in de komende weken omkeren.”