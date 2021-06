Onze chef wielrennen over de kansen van de kersverse Belgische kampioen in de Tour: “De gele trui voor Wout van Aert, dat gaat wel lukken. Toch?”

Tour De France Eddy Merckx vindt dat Evenepoel zich niet moet laten opjagen door Pogacar en Bernal: “Tour nog eens overslaan kan geen kwaad”

21 september Bam. Na Bernal, nu Pogacar. Tourwinnaars op respectievelijk 22 en 21 jaar. Remco Evenepoel is er 20. En heeft dus nog tijd, vindt ook Eddy Merckx. “Rustig blijven. Het mag ook de Giro of de Vuelta zijn in 2021.”