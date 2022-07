Onze chef wielrennen over de horror van Alpe d’Huez: “Voldoende nadars huren van de voet naar de top, is dat echt te veel gevraagd?”

Tour de France Vingegaard ruikt zijn kans, terwijl Pogacar denkt als Merckx: wie kan Sloveense gele trui nog van troon stoten?

Wout van Aert heeft zijn eerste week in deze Tour de France niet gemist. Twee ritzeges nu al en dat hij de groene trui gaat winnen lijkt na amper negen etappes al een uitgemaakte zaak. Tadej Pogacar rijdt in het geel en ook hij gaat elke avond gerust slapen. Want wie o wie doet een aanval op zijn leiderstrui? En wanneer?

11 juli