Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck over de tactiek van Ineos-Grenadiers: “Van een ploeg controlefreaks verveld tot een agressief koersende formatie”

Dave Brailsford was er niet. Brailsford trekt aan de touwtjes bij Ineos Grenadiers. Voor de persconferentie twee dagen voor de start van de Tour in Brest namen achtereenvolgens Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart plaats in één van de lederen stoelen in de ploegbus, met camerazicht op de perszaal. Zo kregen we de Death Star ook een keer van binnen te zien.