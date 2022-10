Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck maakt een berekende gok: “Evenepoel de Giro, Van Aert de Tour (of Vuelta)”

Tour de France Amper één tijdrit en zwaar Alpenmenu maar “Evenepoel kan Tour in eerste 10 dagen dynamite­ren”: ontdek hier Tour-par­cours van 2023

Het parcours van de Tour 2023 is bekend. Met 8 bergritten, 8 vlakke ritten en 4 heuvelritten is er voor ieders bek wat spek, al zijn de tijdrijders met slechts één chronorit van 22 kilometer heel erg karig bedeeld. Het meest in het oog springend is de terugkeer van de Puy de Dôme. Verder krijgt de Tour op de voorlaatste dag een apotheose in de Vogezen met een aankomst op Le Markstein. De vraag is wat Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen doen, want ook de Giro oogt aantrekkelijk voor hen.

27 oktober